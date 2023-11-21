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ЗСУ продовжують наступ на Мелітопольському напрямку: аналіз ISW

Діана Гасюк
glavcom.ua
ЗСУ продовжують наступ на Мелітопольському напрямку: аналіз ISW
фото з відкритих джерел

Українські війська продовжили успішні штурмові дії на південь від Бахмуту

Українські війська продовжують наступальні операції на Мелітопольському напрямку. ЗСУ також продовжили операції на східному (лівому) березі Херсонської області та, як повідомляється, просунулися вперед. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW). 

Просування українських військ

Українські військові джерела 20 листопада повідомили, що українські війська продовжили успішні штурмові дії на південь від Бахмуту.

20 листопада російські війська продовжили наступальні операції на Бахмутському напрямку та, як повідомляється, просунулися на південний захід від Бахмута.

Український генеральний штаб повідомив про безуспішні російські наступи поблизу Кліщіївки, Андріївки та на схід від Південного.

Українські війська 20 листопада продовжували контратаки на північний захід від Горлівки, але жодних підтверджених успіхів не досягли. На відеозаписі з геолокацією, опублікованому 19 листопада, видно, як російські безпілотники завдають ударів по українських силах поблизу терикону на північний захід від Горлівки між Шумами та Південним.

За словами ISW, 20 листопада російські війська продовжили наступальні операції на Авдіївському напрямку та, як повідомляється, просунулися вперед.

Російські блогери стверджували, що бойові дії продовжуються на північний захід від Авдіївки і що російські війська просунулися в районі Новокалинове та Очеретине.

Український генеральний штаб повідомив про безуспішні російські наступи на схід від Новобахмутівки та Новокалинового, а також поблизу Степового, Північного та самої Авдіївки.

Український Генштаб повідомив, що російські війська безуспішно атакували в районі Красногорівки та Мар'їнки, Побєди та Новомихайлівки.

Український Генштаб повідомив, що російські війська безуспішно атакували на захід від Старомайорського. Російські ЗМІ стверджували, що російські війська атакували поблизу Урожайного увечері 19 листопада.

За словами ISW, українські війська провели наступальні операції у західній частині Запорізької області 20 листопада, але не досягли підтверджених чи заявлених успіхів.

Український Генштаб повідомив, що українські війська продовжують наступальні операції у Мелітопольському напрямку.

Офіційний представник окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов та російські блогери стверджували, що українські війська атакували на схід від Роботиного, неподалік Вербового та в напрямку Новопрокопівки.

Українські війська 20 листопада продовжили операції на східному (лівому) березі Херсонської області та, як повідомляється, просунулися вперед.

Російські блогери стверджували, що українські війська розширили зону свого контролю у західній частині Кринків і що біля населеного пункту продовжуються бойові дії.

Раніше повідомлялося, що Росія намагається контратакувати та вести наступ на Лиманському напрямку. Там тривають активні бойові дії в напрямку Синьківки. 

До слова, Збройні сили України могли використати модифіковані безпілотні літальні апарати «Баба-Яга» для ураження російських термобаричних артилерійських систем ТОС на лівому березі Херсонської області. 

Теги: росія Генштаб військові наступ

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