Позачергове засідання ТКГ: Україна вимагає вжити заходів для припинення вогню на Донбасі
ТКГ провела позачергове засідання через загострення на Донбасі
1 вересня відбулося позачергове засідання підгрупи з безпеки ТКГ. Сторони обговорили питання низки критичних порушень режиму припинення вогню з боку проросійських бойовиків. Про це пише пресслужба української делегації у ТКГ.
Під час позачергового засідання підгрупи сторони обговорили питання щодо продовження обстрілів з боку бойовиків Російської Федерації та роботи координаційного механізму для профілактики цих порушень. Зокрема, йдеться про вогонь у бік району Авдіївки.
«Позиція Української делегації, яка полягає в тому, що Підгрупа з безпеки має бути частиною координаційного механізму і саме за її допомогою сторони мають верифікувати порушення режиму припинення вогню знайшла своє практичне підтвердження», – відзначає пресслужба.
Українська сторона, зі свого боку, вимагає, аби Російська Федерація повернулася до дотримання встановленого режиму припинення вогню.
Нагадаємо, після нетривалої перерви 25 серпня відновилася робота Тристоронньої контактної групи.