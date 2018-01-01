Ситуація в АТО: повної тиші немає

Українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали

Попри досягнуті домовленості щодо новорічно-різдвяного перемир’я, російсько-окупаційні війська не спромоглися у повній мірі забезпечити режим тиші. Про це повідомляє прес-центр Штабу АТО. За його даними, з початку доби, уздовж лінії розмежування, зафіксовано 1 обстріл оборонних укріплень Збройних сил України з боку противника. Після обіду,



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Український військовий

Українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали

Попри досягнуті домовленості щодо новорічно-різдвяного перемир’я, російсько-окупаційні війська не спромоглися у повній мірі забезпечити режим тиші. Про це повідомляє прес-центр Штабу АТО.

За його даними, з початку доби, уздовж лінії розмежування, зафіксовано 1 обстріл оборонних укріплень Збройних сил України з боку противника. Після обіду, бойовики зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів вели вогонь по позиціях сил АТО біля Новолуганського. Українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали.

На інших ділянках нашої оборони порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, минулої доби повного дотримання режиму припинення вогню з вини російсько-окупаційних угрупувань також не було. Противник продовжував обстрілювати із забороненого Мінськими домовленостями озброєння позиції Збройних сил України. В наслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Збройних Сил України зазнав поранення. Його стан здоров’я характеризується як задовільний.