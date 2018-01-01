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    Події в Україні

    Ситуація в АТО: повної тиші немає

    Українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали
    Попри досягнуті домовленості щодо новорічно-різдвяного перемир’я, російсько-окупаційні війська не спромоглися у повній мірі забезпечити режим тиші. Про це повідомляє прес-центр Штабу АТО. За його даними, з початку доби, уздовж лінії розмежування, зафіксовано 1 обстріл оборонних укріплень Збройних сил України з боку противника. Після обіду,
    • Сьогодні, 18:29
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    Український військовий
    Український військовий

    Українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали

    Попри досягнуті домовленості щодо новорічно-різдвяного перемир’я, російсько-окупаційні війська не спромоглися у повній мірі забезпечити режим тиші. Про це повідомляє прес-центр Штабу АТО.

    За його даними, з початку доби, уздовж лінії розмежування, зафіксовано 1 обстріл оборонних укріплень Збройних сил України з боку противника. Після обіду, бойовики зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів вели вогонь по позиціях сил АТО біля Новолуганського. Українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали.

    На інших ділянках нашої оборони порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

    Нагадаємо, минулої доби повного дотримання режиму припинення вогню з вини російсько-окупаційних угрупувань також не було. Противник продовжував обстрілювати із забороненого Мінськими домовленостями озброєння позиції Збройних сил України. В наслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Збройних Сил України зазнав поранення. Його стан здоров’я характеризується як задовільний.

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