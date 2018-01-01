Ситуація в АТО: у бік військових не було жодного пострілу

Штаб оприлюднив інформацію про обстріл бойовиками цивільного автобуса, що призів до жертв

Станом на 18.00 жодного обстрілу у бік позицій Збройних сил України не було зафіксовано. Підрозділи сили АТО забезпечують виконання заходів щодо підтримання перемир’я по усій лінії розмежування сторін та суворо дотримуються Мінських домовленостей. Про це інформує прес-центр Штабу АТО. Водночас, за оперативною інформацією Штабу, бойовики НЗФ



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Український військовий

Штаб оприлюднив інформацію про обстріл бойовиками цивільного автобуса, що призів до жертв

Станом на 18.00 жодного обстрілу у бік позицій Збройних сил України не було зафіксовано. Підрозділи сили АТО забезпечують виконання заходів щодо підтримання перемир’я по усій лінії розмежування сторін та суворо дотримуються Мінських домовленостей. Про це інформує прес-центр Штабу АТО.

Водночас, за оперативною інформацією Штабу, бойовики НЗФ ОРДО, в обідній час, у районі КПВВ «Оленівка», який знаходиться на тимчасово непідконтрольній уряду України території ОРДО обстріляли автобус із цивільними особами. Внаслідок цього інциденту, за словами людей, які у цей час перетинали лінію зіткнення через КПВВ, є постраждалі серед мирного місцевого населення: одна особа загинула, ще одна – зазнала поранення.

Такі цинічні дії російських найманців спрямовані на дискредитацію української армії в очах світового співтовариства та цивільного місцевого населення на непідконтрольній українській владі території Донецької та Луганської областей, заявили у Штабі.

Нагадаємо, вчора вдень, російсько-окупаційцні угруповання здійснили обстріли опорних пунктів Збройних Сил України, зокрема й зі зброї, яка заборонена Мінськими домовленостями.

Українські військові лікарі сім годин боролися за життя пораненого російського диверсанта, якого покинули на полі бою члени власної диверсійно-розвідувальної групи 19 січня.