Ситуація в АТО: ворог бив з важких мінометів, постраждали двоє військових

Окупаційні угрупування випустили близько десяти мін калібру 120 мм неподалік Кам’янки

Російсько-окупаційні угрупування продовжують здійснювати вогневі провокації проти українських захисників та застосовувати зброю, яка давно мала б бути відведеною від лінії зіткнення. Про це повідомляє прес-центр Штабу АТО. За його даними, на Донецькому напрямку ворог грубо порушив Мінські домовленості неподалік Кам’янки. Поблизу цього



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Загалом, від початку доби, зафіксовано 3 обстріли наших позицій

Окупаційні угрупування випустили близько десяти мін калібру 120 мм неподалік Кам’янки

Російсько-окупаційні угрупування продовжують здійснювати вогневі провокації проти українських захисників та застосовувати зброю, яка давно мала б бути відведеною від лінії зіткнення. Про це повідомляє прес-центр Штабу АТО.

За його даними, на Донецькому напрямку ворог грубо порушив Мінські домовленості неподалік Кам’янки. Поблизу цього населеного пункту противник вів вогонь зі 120-мм мінометів та випустив близько десяти мін цього калібру. На Приазов’ї, бойовики застосували гранатомети по наших опорних пунктах біля Водяного.

На Луганському напрямку, окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї поблизу Зайцевого.

Останній, на цей час, обстріл завершився близько 10-ї години ранку і, відтоді, вздовж усієї лінії зіткнення зберігається режим припинення вогню.

Загалом, від початку доби, зафіксовано 3 обстріли наших позицій з боку незаконних збройних формувань. Унаслідок цих злочинних дій один військовослужбовець сил АТО зазнав поранення, ще один - отримав бойову травму.

Нагадаємо, за період з 19:30 1 лютого по 19:30 2 лютого спостерігачі ОБСЄ на Донбасі зафіксували 1325 вибухів.