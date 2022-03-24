Ситуація в Харкові: постійні обстріли, люди майже цілодобово сидять в укриттях

Через постійні обстріли палають житлові будинки, школи та лікарні

Ворог продовжує нещадно обстрілювати Харків та райони передмістя. Вибухи від ракет та артилеристських обстрілів не вщухають ні вдень, ні вночі. Люди майже цілодобово не виходять з укриттів. У Міністерстві внутрішніх справ розповіли, що через постійні обстріли палають житлові будинки, школи, лікарні, комунальні та торговельні об’єкти.

Харківські поліцейські надають гуманітарну допомогу громадянам, забезпечують їх усім необхідним для нормальної життєдіяльності, відпрацьовують інформацію про підозрілих осіб та оперативно реагують на повідомлення про злочини.

Наразі поліцейські Харкова затримали більше 80 зловмисників, які вчинили кримінальні правопорушення. Особлива увага спрямована на викриття мародерів, крадіїв, шахраїв та інших порушників закону.

Правоохоронці протистоять підступній діяльності зрадників та диверсантів, а також документують наслідки, завдані злочинними діями російської армії.

«Харків’яни стали прикладом відчайдушної боротьби за свободу та мир на рідній землі. Харківщина під надійним захистом наших доблесних Збройних сил України, нацгвардійців, бійців тероборонців та правоохоронців» – додали в МВС.

Нагадаємо, від початку масштабного вторгнення на територію України російські окупанти вже втратили 15800 осіб, 530 танків та 108 літаків.