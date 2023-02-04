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Ситуація на ЗАЕС: окупант нашвидкуруч шукає персонал 

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Ситуація на ЗАЕС: окупант нашвидкуруч шукає персонал 
фото з відкритих джерел

Росіяни самі спровокували кадровий голод на атомній станції

Російські загарбники, які взяли в заручники найбільшу в Європі Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС), екстрено шукають робітників. Про це пише ДП НАЕК «Енергоатом».

В компанії стверджують, що окупантам навіть не допоміг навіть набір за оголошенням. «Загарбникам на ЗАЕС доводиться наймати на роботу колишніх атомників, які давно вийшли на пенсію», – пише «Енергоатом».

В своєму зверненні компанія повідомляє про віковий антирекорд, коли окупанти запропонували роботу 80-річній (!) пенсіонерці.

«Ще один спосіб «заманювання» персоналу загарбники використовують «кар’єрний ліфт». Тобто пропонують неабияке підвищення, як-от з прибиральників – в начальники. Втім, і це, російським ядерним терористам не дуже допомагає», – констатують в «Енергоатомі». Там повідомляють, що через брак персоналу окупанти не можуть запустити хоча б один енергоблок ЗАЕС, і обладнання станції через порушення режимів експлуатації, недотримання температурного режиму та зупин енергоблоків продовжує деградувати.

Фізична, ядерна та радіаційна безпека Запорізької АЕС і досі тримається на кваліфікованих атомниках України, котрі не погодилися на співпрацю з ворогом та відмовилися підписувати контракти із фейковим АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС».

«Енергоатом вкотре закликає атомників не підписувати жодних контрактів із ворогом, щоб не стати прямими посібниками агресора та не зруйнувати власне майбутнє», – пише «Енергоатом».

Компанія нагадує: відважний персонал Запорізької АЕС, який в умовах окупації продовжує зберігати вірність Україні, отримає всі обіцяні виплати – заробітну плату, винагороди за підсумками 2022 року та премії до Дня енергетика.


Як повідомлялося раніше, міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що на Запорізькій АЕС відбувається постійний тиск на людей, оскільки окупанти не отримали очікуваних результатів щодо підписаних контрактів.

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