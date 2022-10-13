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Ситуація стабілізувалася: графік відключення електроенергії скасовано

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ситуація стабілізувалася: графік відключення електроенергії скасовано
Для українців залишається рекомендація зменшити споживання в періоди пікового навантаження в енергосистемі
Фото: Бізнес Цензор

Фахівці «Укренерго» та обленерго стабілізували енергопостачання у всіх областях України

Ситуація з енергопостачанням у всіх областях України стабілізована. Графіки відключення електроенергії сьогодні не будуть застосовувати. Про це повідомив голова правління НЕК Володимир Козинський.

«Вчора ввечері у Києві, області і всьому центральному регіоні не застосовувалися диспетчерські обмеження, з 19:55 були зняті обмеження у північно-східних областях нашої держави. Протягом сьогоднішнього дня ні вранці, ні ввечері введення графіків аварійних відключень поки що не планується», – повідомив він.

За словами Козинського, це стало можливим, по-перше, завдяки тому, що фахівці «Укренерго» та обленерго стабілізували енергопостачання у всіх областях України. А, по-друге, тому, що українські громадяни, зокрема і мешканці центру України, ввечері ощадливо споживали електроенергію.

Козинський застеріг, що не варто розслаблятися, а слід бути готовим до нових атак. «Однак ми маємо бути готовими до нових атак ворога. «Укренерго» як оператор системи передачі, робить все, щоб захистити свою інфраструктуру і швидко відновити її. А для всіх залишається рекомендація зменшити споживання в періоди пікового навантаження в енергосистемі: вранці з 8-ї до 11-ї та ввечері з 17-ї до 23-ї години», – додав Козинський.

Нагадаємо, протягом 10-11 жовтня російськими ракетами було уражено близько третини об'єктів енергетичної інфраструктури України. 

Відтак через дефіцит потужності у Києві почали відключати електроенергію і тим споживачам, для кого в цей час відключення не заплановано.

Також Кабінет міністрів попросив громадян обмежити споживання електроенергії з 17:00 до 23:00.

Додамо, 12 жовтня  диспетчерський центр «Укренерго» вимушено застосував обмеження споживачів у Києві та Київській області, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Харківській та Сумській областях. 

Теги: електроенергія аварія Укренерго

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