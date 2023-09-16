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Ситуація в регіонах: майже 70 обстрілів Херсонщини та авіаудари по Запорізькій області

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Ситуація в регіонах: майже 70 обстрілів Херсонщини та авіаудари по Запорізькій області
Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини
фото: Нацполіція

Троє мирних жителів отримали поранення

За добу вісім областей України зазнали ворожих ударів. Про ситуацію в регіонах станом на 9:00 повідомляють обласні державні адміністрації.

Чернігівщина

За добу – чотири обстріли (25 вибухів). Ворог застосував міномети, АГС, а також некеровані авіаційні ракети. Вибухи зафіксовані у Чернігівському, Корюківському, Новгород-Сіверському районах. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Сумщина

Учора протягом дня росіяни здійснили дев’ять обстрілів прикордоння. Зафіксовано 73 вибухи. Обстрілів зазнали Юнаківська, Середино-Будська, Хотінська, Краснопільська, Великописарівська громади. Середино-Будська громада: 12 мін скинули росіяни на територію громади. Внаслідок обстрілу сталася пожежа, в результаті якої згоріли два приватні житлові будинки. Один житловий будинок частково пошкоджено.

Дніпропетровщина

Сьогодні з самого ранку російська армія вдарила по Марганецькій громаді Нікопольського району. Наслідки атаки уточнюються. Минулося без жертв. Нікополь: вчора протягом дня – шість обстрілів з важкої артилерії. Російські окупанти пошкодили у місті навчальний заклад. Також понівечена господарська споруда та приватне підприємство. Обірвана лінія електропередач. Надвечір агресор обстріляв Нікополь. По місту він відкрив вогонь з важкої артилерії.

Запорізька область

За минулу добу військові РФ здійснили 54 удари по 20 населених пунктах Запорізької області. Артилерійські обстріли прийшлися по території Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Малинівки, Білогір'я, Роботиного, Степногірська, Кам'янського, Степового, П'ятихаток та інших міст та сіл на лінії вогню. Ворог вдарив двома авіабомбами по Оріхову й обстріляв з РСЗВ Новодарівку, Гуляйпільське, Новоіванівку та Левадне. Внаслідок авіаудару по Оріхову поранення отримали жінки 71 та 53 років, їх доправлено до лікувальної установи. Надійшло 31 повідомлення про руйнування житлових будинків та господарчих споруд.

Харківщина

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Стрілеча Харківського району та Котлярівка Куп'янського району. Ворог з артилерії обстріляв місто Куп’янськ. Інформація про загиблих або поранених осіб та пошкодження об’єктів інфраструктури не надходила. Внаслідок обстріляв с. Копанки Ізюмського району, ймовірно, керованою авіабомбою, повністю знищено приватний житловий будинок, ще два будинки пошкоджено. Інформація про постраждалих осіб не надходила.

Луганщина

Під тиском противника з неба – Новоселівське, Новоєгорівка, Макіївка, Невське, Білогорівка. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали Невське та Білогорівка. За добу противник здійснив 145 обстрілів (529 снарядів).

Донеччина

Минулої доби по населеним пунктам області росіяни здійснили 12 обстрілів із РСЗВ «Град» та артилерії. Під вогонь потрапили вісім населених пунктів області: Авдіївка, Костянтинівка, Часів Яр, с. Богоявленка, с. Дружба, с. Новоукраїнка, с. Предтечине, смт Зарічне. Пошкоджено 10 житлових будинків (з них два багатоквартирні), ЛЕП. За добу по області – одну людину поранено.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 69 обстрілів (325 снарядів), з них по місту Херсон – шість обстрілів (14 снарядів). Рашисти поцілили у райони 20 населених пунктів області; територію підприємства у Херсоні. Жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.

Нагадаємо, триває 570-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 24 бойові зіткнення. 

Теги: обстріл війна Україна

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