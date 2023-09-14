СБУ затримала коригувальницю, яка працювала на депутата Держдуми РФ

Жінка обходила вулиці й приховано фіксувала локації базування бойових підрозділів українських захисників

Кіберфахівці Служби безпеки затримали в Херсоні інформаторку депутата держдуми РФ Ігоря Кастюкевича, якого Кремль призначив одним з «кураторів» тимчасово окупованої частини регіону. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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«Зловмисницею виявилась місцева жителька, яка у період захоплення обласного центру підписалась на одну з соцмереж російського депутата. Після звільнення міста вона дистанційно запропонувала йому свою «допомогу» у коригуванні ворожих ударів по місцевих об’єктах Сил оборони України», – йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що жінка обходила вулиці й приховано фіксувала локації базування бойових підрозділів українських захисників.

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Отримані відомості пересилала на інтернет-ресурс Кастюкевича у вигляді текстової інформації з прив’язкою до місцевості. У подальшому ці дані потрапляли до штабу Південного військового округу ЗС РФ для підготовки обстрілів Херсона.

«За наявними даними, таким чином влітку цього року ворожа інформаторка скоригувала російський удар по місту із застосуванням реактивних систем залпового вогню. У результаті спецоперації співробітники СБУ затримали фігурантку на спробі передачі нових розвідданих депутату країни-агресора», – повідомляють в СБУ.

Під час обшуку у затриманої вилучено мобільний телефон із доказами підривної діяльності на користь РФ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

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Наразі вона перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує до 12 років тюрми.

До слова, триває 568-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 29 бойових зіткнень. Російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, здійснюють обстріли не лише позицій українських військ, а й цивільної інфраструктури населених пунктів.