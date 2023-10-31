ЗСУ від початку повномасштабної війни знищили 300 тис. окупантів

Росія втратила в Україні 5211 танків

Українські захисники від початку повномасштабного вторгнення ліквідували понад 300 тис.окупантів. За минулу добу ЗСУ знищили 660 загарбників та п'ять безпіотників.Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.12 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 300810 (+870) осіб ліквідовано;

танків ‒ 5211 (+21) од;

бойових броньованих машин ‒ 9804 (+29) од;

артилерійських систем – 7227 (+25) од;

РСЗВ – 844 (+10) од;

засоби ППО ‒ 212 (+0) од;

літаків – 321 (+0) од;

гелікоптерів– 324 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5440 (+21);

крилаті ракети ‒ 1546 (+2);

кораблі /катери ‒ 20 (+0) од;

засобів ППО – 562 (3);

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 9590 (+35) од;

спеціальна техніка ‒ 1016 (+2).

Нагадаємо, триває 615-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 36 бойових зіткнень.

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Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, ще один - по зенітно-ракетному комплексу противника. Також протиповітряною обороною України знищено 12 ударних БпЛА, дві керовані авіаційні ракети та шість розвідувальних БпЛА.

Підрозділи ракетних військ уразили засіб протиповітряної оборони, п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, дев’ять артилерійських засобів та ще шість інших важливих цілей противника.