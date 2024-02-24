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Розвідка оприлюднила відеодоказ збиття російського літака «Баян»

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Розвідка оприлюднила відеодоказ збиття російського літака «Баян»
А-50 – це літак дальнього радіолокаційного виявлення та керування на базі військово-транспортного літака Іл-76
фото з відкритих джерел

Один із російських пілотів у радіоефірі розповів про останні секунди польоту А-50У

Російські окупанти підтвердили втрату літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50У. Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило перехоплення розмови загарбників.

Розвідники нагадали, що ворожий літак А-50У із позивним «Баян» був збитий 23 лютого поблизу міста Приморсько-Ахтарск над Азовським морем.

Останній зліт А-50У здійснив 23 лютого о 15:50 з аеродрому «Атубінск» та мав виконувати терористичні завдання поблизу населених пунктів Приморсько-Ахтарськ – Зорноград.

«Різке припинення роботи у вказаному районі радіолокаційного комплексу «Шмєль», яким обладнано А-50У, зафіксували станції радіотехнічної розвідки ГУР МО України о 18:45. Вогневе ураження модернізованого ДРЛВ (дальнього радіолокаційного виявлення, – «Главком») А-50У повітряно-космічних сил РФ також підтверджують радіоперехоплення розмови екіпажу прикриття Су-35», – йдеться в повідомленні.

Так, один із російських пілотів у радіоефірі повідомляє, що спостерігав роботу ППО, спалах і вибухи.

Розвідники відзначили, що додатковою ознакою успіху спільної операції ГУР та Повітряних сил ЗСУ є наказ припинити місії для двох російських літаків Су-35, а також трьох бортів Су-34, які виконували завдання поблизу населеного пункту Міллєрово ― частина з них планувала завдати авіаударів поблизу Авдіївки.

А-50 – це літак дальнього радіолокаційного виявлення та керування на базі військово-транспортного літака Іл-76, який здійснив свій перший політ 19 грудня 1978 року. Він розроблявся для заміни на той момент вже застарілого Ту-126 силами Таганрозького науково-технічного авіаційного комплексу та Науково-виробничого об’єднання «Вега». Експлуатація дослідних зразків почалася у 1985 році, а на озброєння радянської армії літак був прийнятий у 1988 році.

Нагадаємо, що вчора Повітряні сили повідомили про збиття російського літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Як повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук, літак мав позивний «Баян».

Раніше у соцмережі з'явилися кадри з вибухами нібито у Краснодарському краї РФ.

Як повідомлялося, увечері 14 січня росіяни втратили літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50, який допомагав окупантам визначати розташування українських об'єктів та наводив удари по них. Всього на озброєнні Російської Федерації три одиниці А-50 та шість одиниць А-50У. Один літак коштує щонайменше $330 млн.

Літак дальнього радіолокаційного виявлення виступає в ролі коригувальника при масованих обстрілах України. Росія також використовує їх для виявлення української ППО.

До слова, минулого року один російський А-50 вже було пошкоджено. Тоді літак, розташований на авіабазі «Мачулищі», атакував безпілотний літальний апарат. 

Читайте також: Знищення російського літака «Баян». Розвідка повідомила деталі
Теги: літак ГУР втрати ворог

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