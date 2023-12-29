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Віктор Таран Політолог, голова Центру «Ейдос»

Уроки історії. Згадайте російський терор сторічної давнини

glavcom.ua
Червоний терор став причиною загибелі, за різними оцінками, від 5 до 10 млн українців
фото з відкритих джерел

Менше чим за рік Україна була окупована росіянами, які одразу почали нищити все українське

Давайте поясню простіше та з історичними паралелями тим, хто хоче уникнути мобілізації (варіантів безліч: від втекти, озолотивши прикордонників, до липових довідок) і кричить, що набрати в армію 500 тисяч – це геноцид проти українців і знищення економіки.

Якщо зараз не зміцнимо армію є ризик, що ми програємо війну і фронт стабілізується, як і сто років тому по західній Україні.

Наприклад, так само по річці Збруч.

Росіяни, які окупують ці території, одразу почнуть терор. Частину людей вони вбʼють.

Не вірите? Ну то подивіться фото з Ірпіня, Бучі, Куп'янстка, Херсона.

Серед убитих будуть різні прошарки: вчителі, ветерани, інтелігенція, бізнесмени, політики, активісти, блогери.

Всі вони та їх родичі будуть вбиті.

Частину вбʼють не одразу. Спершу вони послужать режиму.

До речі, так само було і сто років тому. Тоді, у далекому 1920-му, українці не схотіли мобілізуватися до армії Петлюри і лишились по домівках.

Менше чим за рік Україна була окупована росіянами, які одразу почали нищити все українське.

Вони вчиняли терор не одразу. Це були хвилі. Початок і кінець 20-их, потім Голодомор. Далі чистки середини 30-их і нарешті великий терор 1937-1938 років.

Тоді було вбито, за різними оцінками, від 5 до 10 млн українців. І саме це був справжній геноцид.

Але повертаємось у наші дні.

Ті, хто виживе після російської окупації, стане «людським ресурсом».

Когось вивезуть до Росії (переважно діти та підлітки), когось поженуть на заводи, а когось мобілізують без будь-яких правил, і кинуть десь під Перемишль чи Ригу в м'ясний штурм.

До речі, саме так зараз це відбувається в ОРДЛО і на тимчасово окупованих територіях.

Тобто вам не вдасться все одно сховатися від мобілізації. Просто ви будете служити у ворожій армії, де вас вб'ють або ж залишать калікою у наступних війнах, які буде вести росія.

Дітей вивезуть в росію, жінок ґвалтуватимуть. Імовірно там будуть ваші рідні – дружина, сестра чи дочка.

Бізнес знищать, а в квартиру вселяться росіяни. Памʼятаєте це відео, де російські солдати розказують, як вони забиратимуть квартири у Києві та Одесі?

Далі ви житимете як раби. Точніше виживатимете під пильним оком окупанта, ризикуючи будь-якої миті бути знищеними.

Це вже було. 100 років тому. І дуже не хочеться щоб історія знову повторилась.

Бо більше шансів відновити держави в нас не буде.

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Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Україна українці ОРДЛО геноцид історія росія

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Віктор Таран

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