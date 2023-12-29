Уроки історії. Згадайте російський терор сторічної давнини

Червоний терор став причиною загибелі, за різними оцінками, від 5 до 10 млн українців

Менше чим за рік Україна була окупована росіянами, які одразу почали нищити все українське

Давайте поясню простіше та з історичними паралелями тим, хто хоче уникнути мобілізації (варіантів безліч: від втекти, озолотивши прикордонників, до липових довідок) і кричить, що набрати в армію 500 тисяч – це геноцид проти українців і знищення економіки.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Якщо зараз не зміцнимо армію є ризик, що ми програємо війну і фронт стабілізується, як і сто років тому по західній Україні.

Наприклад, так само по річці Збруч.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Росіяни, які окупують ці території, одразу почнуть терор. Частину людей вони вбʼють.

Не вірите? Ну то подивіться фото з Ірпіня, Бучі, Куп'янстка, Херсона.

Серед убитих будуть різні прошарки: вчителі, ветерани, інтелігенція, бізнесмени, політики, активісти, блогери.

Всі вони та їх родичі будуть вбиті.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Частину вбʼють не одразу. Спершу вони послужать режиму.

До речі, так само було і сто років тому. Тоді, у далекому 1920-му, українці не схотіли мобілізуватися до армії Петлюри і лишились по домівках.

Менше чим за рік Україна була окупована росіянами, які одразу почали нищити все українське.

Вони вчиняли терор не одразу. Це були хвилі. Початок і кінець 20-их, потім Голодомор. Далі чистки середини 30-их і нарешті великий терор 1937-1938 років.

Тоді було вбито, за різними оцінками, від 5 до 10 млн українців. І саме це був справжній геноцид.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Але повертаємось у наші дні.

Ті, хто виживе після російської окупації, стане «людським ресурсом».

Когось вивезуть до Росії (переважно діти та підлітки), когось поженуть на заводи, а когось мобілізують без будь-яких правил, і кинуть десь під Перемишль чи Ригу в м'ясний штурм.

До речі, саме так зараз це відбувається в ОРДЛО і на тимчасово окупованих територіях.

Тобто вам не вдасться все одно сховатися від мобілізації. Просто ви будете служити у ворожій армії, де вас вб'ють або ж залишать калікою у наступних війнах, які буде вести росія.

Дітей вивезуть в росію, жінок ґвалтуватимуть. Імовірно там будуть ваші рідні – дружина, сестра чи дочка.

Бізнес знищать, а в квартиру вселяться росіяни. Памʼятаєте це відео, де російські солдати розказують, як вони забиратимуть квартири у Києві та Одесі?

Далі ви житимете як раби. Точніше виживатимете під пильним оком окупанта, ризикуючи будь-якої миті бути знищеними.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Це вже було. 100 років тому. І дуже не хочеться щоб історія знову повторилась.

Бо більше шансів відновити держави в нас не буде.