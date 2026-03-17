Сили безпілотних систем уразили три російські комплекси «Тор» і паливний склад (відео)

Оператори Сил безпілотних систем відпрацювали по ворогу на тимчасово окупованих Луганській та Запорізькій областях

Бійці Сил безпілотних систем Збройних Сил України вразили три зенітних ракетних комплекса «Тор» і склад паливно-мастильних матеріалів російських загарбників на Запоріжжі на Луганщині. відео своєї роботи Сили безпілотних систем оприлюднили у соцмережі, інформує «Главком».

«Пілоти 413-о полку «Рейд» уразили зенітний ракетний комплекс «Тор-М2У» , а також «Тор-М2» у Запорізькій області. Водночас оператори 9 батальйону «Кайрос» 414-ї бригади «Птахи Мадяра» уразили «Тор-М2» у Луганській області», – йдеться у повідомленні.

Як зазначили у Силах безпілотних систем, «противник відчуває наслідки #ППОциду та намагається захистити свої системи: розосереджує та відводить їх углиб, використовує макети, а також застосовує інші способи маскування. Проте це не заважає операторам завдавати ефективних ударів»

«Главком» писав, що підрозділи Сил оборони України 16 березня та в ніч на 17 березня завдали ударів по низці важливих військових об’єктів російської армії, зокрема по зенітному ракетному комплексу, району зосередження берегового ракетного комплексу «Бастіон», вузлу зв’язку та об’єктах військової логістики.

Зазначається, що ударів завдали у межах заходів зі зниження наступального потенціалу російських військ. Зокрема, зафіксовано ураження зенітного ракетного комплексу «ТОР-М2У» у районі міста Клінці Брянської області Росії.

Також українські підрозділи вдарили по району зосередження ракетного дивізіону 15 окремої берегової ракетної бригади Чорноморського флоту РФ, який має на озброєнні береговий ракетний комплекс «Бастіон».

Нагадаємо, що у ніч на 15 березня Сили оборони України уразили радіолокаційні станції «Противник», та «Пароль», а також пускову установку ЗРК С-400 «Тріумф».