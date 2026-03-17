Сили безпілотних систем уразили три російські комплекси «Тор» і паливний склад (відео)

Лариса Голуб
Ракетний комплекс «ТОР-М2У»
фото з відкритих джерел

Оператори Сил безпілотних систем відпрацювали по ворогу на тимчасово окупованих Луганській та Запорізькій областях

Бійці Сил безпілотних систем Збройних Сил України вразили три зенітних ракетних комплекса «Тор» і склад паливно-мастильних матеріалів російських загарбників на Запоріжжі на Луганщині. відео своєї роботи Сили безпілотних систем оприлюднили у соцмережі, інформує «Главком».

«Пілоти 413-о полку «Рейд» уразили зенітний ракетний комплекс «Тор-М2У» , а також «Тор-М2» у Запорізькій області. Водночас оператори 9 батальйону «Кайрос» 414-ї бригади «Птахи Мадяра» уразили «Тор-М2» у Луганській області», – йдеться у повідомленні.

Як зазначили у Силах безпілотних систем, «противник відчуває наслідки #ППОциду та намагається захистити свої системи: розосереджує та відводить їх углиб, використовує макети, а також застосовує інші способи маскування. Проте це не заважає операторам завдавати ефективних ударів» 

«Главком» писав, що підрозділи Сил оборони України 16 березня та в ніч на 17 березня завдали ударів по низці важливих військових об’єктів російської армії, зокрема по зенітному ракетному комплексу, району зосередження берегового ракетного комплексу «Бастіон», вузлу зв’язку та об’єктах військової логістики. 

Зазначається, що ударів завдали у межах заходів зі зниження наступального потенціалу російських військ. Зокрема, зафіксовано ураження зенітного ракетного комплексу «ТОР-М2У» у районі міста Клінці Брянської області Росії.

Також українські підрозділи вдарили по району зосередження ракетного дивізіону 15 окремої берегової ракетної бригади Чорноморського флоту РФ, який має на озброєнні береговий ракетний комплекс «Бастіон». 

Нагадаємо, що у ніч на 15 березня Сили оборони України уразили радіолокаційні станції «Противник», та «Пароль», а також пускову установку ЗРК С-400 «Тріумф».

Візит Зеленського до Британії, Трамп відклав поїздку до Китаю. Головне за 17 березня 2026
Росія стирає з лиця землі Костянтинівку (фото)
Збитки довкіллю від війни сягнули 6,4 трлн грн: що зазнало найбільшої шкоди
Як будуть вимикати світло 18 березня 2026 року? Дані «Укренерго»
Росія посилила супутникове стеження за Україною після 2022 року
Українські банки готові до кредитування економіки
© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

