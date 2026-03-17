Як будуть вимикати світло 18 березня 2026 року? Дані «Укренерго»

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Графіки обмеження потужності діятимуть для промислових споживачів

Завтра, 18 березня 2026 року, у всіх регіонах України з 16:00 до 21:00 будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти. Енергетики наголосили, що ситуація в енергосистемі може змінитись.

«Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!» – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору України на наступні десять років становить $90,6 млрд. Це на 34% більше, ніж було встановлено попередньою оцінкою збитків.

Як повідомлялося, Україна збільшила імпорт електроенергії після старту ремонтної кампанії на атомних електростанціях. Тепер імпорт з Молдови та країн ЄС становить 35 тис. МВт/год.

До слова, Управління Держенергонагляду у Вінницькій області провело позапланову перевірку «Вінницяобленерго». Зокрема, було виявлено порушення під час розподілу світла.

Збитки довкіллю від війни сягнули 6,4 трлн грн: що зазнало найбільшої шкоди
Росія посилила супутникове стеження за Україною після 2022 року
Окупанти готують Запорізьку область до повної інтернет-ізоляції
Трагедія на Тернопільщині: під час обвалу ґрунту загинув чоловік (фото)
Карта бойових дій в Україні станом на 17 березня 2026 року

Українські банки готові до кредитування економіки
