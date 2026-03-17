Візит Зеленського до Британії, Трамп відклав поїздку до Китаю. Головне за 17 березня 2026

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Дайджест новин 17 березня 2026 року

Глава держави Володимир Зеленський прибув до Лондона, де провів декілька зустрічей з британською владою. Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер та президент України Володимир Зеленський підписали декларацію про посилену співпрацю в галузі безпеки та оборони. Крім того, президент США Дональд Трамп заявив про відкладення поїздки до Китаю.

«Главком» склав добірку головних подій 17 березня:

Візит Зеленського до Британії

Президент України Володимир Зеленський прибув до Лондона. Президент України розпочав свій робочий візит з аудієнції в короля Чарльза III.

Крім того, глава держави провів переговори з прем’єр-міністром Кіром Стармером. Після чого відбулися тристоронні переговори за участю генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Також український президент виступив перед парламентом Британії.

Раніше повідомлялося, що Україна та Велика Британія планують підписати нові домовленості у сфері безпеки та оборонної промисловості. Очікується, що прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент України Володимир Зеленський підпишуть удосконалену декларацію про співпрацю у сфері безпеки та оборонної промисловості. Документ передбачає поєднання бойового досвіду України з промисловими можливостями британської оборонної галузі.

Вбивство секретаря Ради нацбезпеки Ірану

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив про загибель секретаря Ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані внаслідок ізраїльського авіаудару по території Ірану в ніч на 17 березня.

За словами урядовця, Армія оборони Ізраїлю цілеспрямовано завдала удару по високопоставленому іранському чиновнику. ЦАХАЛ підтвердив проведення операції. Також ізраїльські військові повідомили, що під час окремого удару було ліквідовано командира воєнізованого формування «Басідж» Голамрезу Солеймані. 

Трамп остаточно відклав візит до Китаю

Президент США Дональд Трамп заявив про відкладення поїздки до Китаю через військову операцію проти Ірану. Раніше повідомлялося, що американський лідер має приїхати в Пекін з 31 березня по 2 квітня для зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

«Ми переносимо зустріч. Ми співпрацюємо з Китаєм. Вони не заперечували проти цього», – сказав Трамп.

Як повідомлялося, глава Білого дому стверджував, що поїздка до Китаю може затриматися. Президент США Дональд Трамп припустив, що його візит до Китаю цього місяця для зустрічі з Сі Цзіньпіном може бути відкладений приблизно на місяць.

НАЗК розпочало повну перевірку декларації Галущенка

Нацагентство з питань запобігання корупції 16 березня розпочало повну перевірку декларації колишнього очільника Міненерго та Мін’юсту Германа Галущенка. Він є підозрюваним у справі «Мідас».

На початку березня «Главком» повідомляв, що Національне агентство з питань запобігання корупції відібрало на повну перевірку декларацію «при звільненні» (охоплює період декларування за січень 2025 року-19 листопада 2025 року) колишнього міністра юстиції і енергетики Германа Галущенка. Процес повної перевірки декларації Галущенка за неповний 2025 рік триватиме 120-180 днів.

Україна та Британія підписали декларацію про посилення військової співпраці

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер та президент України Володимир Зеленський підписали декларацію про посилену співпрацю в галузі безпеки та оборони. Документ закріплює статус Британії як одного з ключових союзників України та визначає конкретні кроки підтримки на роки вперед.

В декларації йдеться про те, що дві країни працюватимуть над розвитком спільної оборонно-промислової та технологічної екосистеми. Ця співпраця може включати:

  • створення спільних виробничих ліній,
  • спільні дослідження та розробки,
  • інтеграцію ланцюгів поставок оборонної продукції,
  • розвиток промислових партнерств.

Крім того, Британія та Україна також погодилися прискорити реалізацію програми Lyra, яка передбачає спільну розробку безпілотників, засобів протиповітряної оборони, далекобійних ракет та інших видів озброєння.

Інші важливі новини

  • Україна переконала Іспанію спільно розслідувати вбивство Портнова.
  • Голова контртерористичного центру США йде у відставку через війну на Близькому Сході.
  • Анкара готова прийняти наступний раунд переговорів між Києвом та Москвою.

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

