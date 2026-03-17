Лінія фронту станом на 17 березня 2026. Зведення Генштабу

Лінія фронту станом на 17 березня 2026. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 17 березня
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Костянтинівському та Покровському напрямках 

З початку доби загарбник завдав 48 авіаційних ударів, скинув 170 керованих авіабомб. Крім того, застосував 5036 дронів-камікадзе та здійснив 2863 обстріли населених пунктів та позицій наших військ.

17 березня станом на 22:00 відбулося 268 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, було ліквідовано 197 окупантів та 70 – поранено, знищено танк, три бойові броньовані машини, 14 одиниць автомобільного транспорту, антену зв’язку, одиницю спеціальної техніки, пошкоджено дві бойові броньовані машини, дев’ять одиниць автомобільного транспорту. Знищено або подавлено 191 БпЛА різних типів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Сьогодні відбулося три боєзіткнення, противник завдав 102 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, 12 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 17 березня 2026. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник 12 разів атакував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська, Лиману та Піщаного і в напрямку Охрімівки та Бочкового. Шість боєзіткнень тривають.

Лінія фронту станом на 17 березня 2026. Зведення Генштабу фото 2

На Куп’янському напрямку

Ворог 13 разів атакував у районах Петропавлівки, Курилівки, Новоосинового, Глушківки, Новоплатонівки. Два боєзіткнення тривають.

Лінія фронту станом на 17 березня 2026. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Українські воїни відбили шість атак окупантів у бік населених пунктів Лиман та в районі Колодязі й Дробишевого.

Лінія фронту станом на 17 березня 2026. Зведення Генштабу фото 4

На Слов’янському напрямку 

Противник сім разів намагався просунутися вперед у районах населених пунктів Платонівка, Закітне та в бік Рай–Олександрівки.

Лінія фронту станом на 17 березня 2026. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Сили оборони зупинили дві штурмові дії противника в районах населених пунктів Міньківка та Новомаркове.

Лінія фронту станом на 17 березня 2026. Зведення Генштабу фото 6

На Костянтинівському напрямку

Окупанти сьогодні 44 рази штурмували позиції наших оборонців у районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Софіївка, Плещіївка, Іванопілля, Іллінівка, Русиного Яру, Степанівка, Новопавлівка.

Лінія фронту станом на 17 березня 2026. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 70 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Білицьке, Дорожнє, Нове Шахове, Родинське, Новоолександрівка, Мирноград, Шевченко, Покровськ, Котлине, Удачне, Муравка, Новопідгородне, Молодецьке, Новопавлівка, Філія, Дачне. Два боєзіткнення наразі тривають.

Лінія фронту станом на 17 березня 2026. Зведення Генштабу фото 8

На Олександрівському напрямку

Ворог тричі наступав у районах населених пунктів Злагода, Зелений Гай та Красногірське. Орестопіль, Просяна та Мечетне зазнали авіаударів противника.

Лінія фронту станом на 17 березня 2026. Зведення Генштабу фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 31 атака у районах Залізничного, Гуляйполя, Мирного, Оленокостянтинівки, Гуляйпільського, Зеленого та Добропілля. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Воздвижівська, Єгорівка, Копані, Гуляйпільське, Зелена Діброва. Шість боєзіткнень тривають дотепер.

Лінія фронту станом на 17 березня 2026. Зведення Генштабу фото 10

На Оріхівському напрямку

Наші захисники успішно відбили дві ворожі атаки неподалік Степового. Авіаударів зазнали населені пункти Веселянка та Оріхів.

Лінія фронту станом на 17 березня 2026. Зведення Генштабу фото 11

Нагадаємо, триває 1483-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також

Російська адміністрація продовжує політику мілітаризації українських дітей
Окупанти створили перший «юнармійський клас» у маріупольській школі
9 березня, 10:58
Нині триває 1472-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 6 березня 2026 року
6 березня, 08:15
РФ з початку повномасштабної війни втратила 11 727 танків
Втрати ворога станом на 5 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
5 березня, 07:49
Втрати противника та остаточні масштаби пошкоджень уточнюються
Генштаб підтвердив ураження радіолокаційні станції ЗРК С-300
1 березня, 12:55
Ситуація на фронті 28 лютого
Лінія фронту станом на 28 лютого 2026. Зведення Генштабу
28 лютого, 22:24
Генштаб підтвердив ураження нафтобази на тимчасово окупованій Луганщині
Генштаб підтвердив ураження нафтобази на тимчасово окупованій Луганщині
27 лютого, 12:41
Бойові дії відбувалися поблизу населених пунктів Тернове та Калинівське на Дніпропетровщині
Штурмовики ЗСУ провели контратаку на півдні України: подробиці
22 лютого, 18:24
Старости Харківщини зібралися на форум (фото)
Старости Харківщини зібралися на форум (фото)
19 лютого, 16:41
Окупанти просунулися на Донеччині – DeepState
Окупанти просунулися на Донеччині – DeepState
19 лютого, 04:34

Події в Україні

Лінія фронту станом на 17 березня 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 17 березня 2026. Зведення Генштабу
Візит Зеленського до Британії, Трамп відклав поїздку до Китаю. Головне за 17 березня 2026
Візит Зеленського до Британії, Трамп відклав поїздку до Китаю. Головне за 17 березня 2026
Сили безпілотних систем уразили три російські комплекси «Тор» і паливний склад (відео)
Сили безпілотних систем уразили три російські комплекси «Тор» і паливний склад (відео)
Росія стирає з лиця землі Костянтинівку (фото)
Росія стирає з лиця землі Костянтинівку (фото)
Збитки довкіллю від війни сягнули 6,4 трлн грн: що зазнало найбільшої шкоди
Збитки довкіллю від війни сягнули 6,4 трлн грн: що зазнало найбільшої шкоди
Як будуть вимикати світло 18 березня 2026 року? Дані «Укренерго»
Як будуть вимикати світло 18 березня 2026 року? Дані «Укренерго»

Новини

Останній чвертьфінал Кубка України зірвала тривала повітряна тривога
Сьогодні, 17:27
В Україні місцями дощитиме: погода на 17 березня
Сьогодні, 05:59
Іран відновив інтригу щодо участі в Чемпіонаті світу
Вчора, 17:24
Збірна України оголосила склад на Швецію з трьома дебютантами
Вчора, 14:25
В Україні без опадів: погода на 16 березня
Вчора, 05:59
В Україні сонячно та тепло: прогноз погоди на 14 березня
14 березня, 06:00

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
