Росія стирає з лиця землі Костянтинівку (фото)

Лариса Голуб
Лариса Голуб
фото: Генштаб ЗСУ

Генштаб показав, як нині виглядає Костянтинівка на Донеччині

У Генеральному штабі Збройних сил України показали, як Росія знищує Костянтинівку Донецької області. Там зазначають, що ворог знищує місто квартал за кварталом, інформує «Главком».

У Генштабі зазначають, що місто продовжує руйнуватися щоденними ударами російської армії. 

фото: Генштаб

«Авіабомби, артилерія та дрони стирають квартал за кварталом. Від деяких будівель залишилися лише фундаменти», – кажуть у Генштабі.

фото: Генштаб

Військові попереджають, що ворожі дрони полюють на людей та транспорт. Вони вистежують автівки та атакують усе, що рухається – як військових, так і цивільних.

фото: Генштаб

Ситуація ускладнюється тим, що безпечна евакуація місцевих мешканців майже неможлива.

«Противник прострілює під'їзні шляхи до міста, а через постійні удари окупантів дедалі складніше завезти навіть гуманітарну допомогу», – зазначають військові.

фото: Генштаб

Зауважимо, на східних підступах до Костянтинівки тримають оборону воїни 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Вони стримують просування російських військ у бік міста.

«Главком» писав, що прифронтова Костянтинівка на Донеччині перетворюється на місто-привид. Російські війська масовано застосовують запалювальні боєприпаси, цілеспрямовано знищуючи житлову забудову та вцілілих мешканців. Бійці 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу оприлюднили кадри, що фіксують черговий воєнний злочин окупантів. Росіяни систематично використовують запалювальні боєприпаси, які спричиняють масштабні пожежі в приватному секторі та багатоповерхівках. Гасити такі займання під обстрілами майже неможливо.

Окупанти не просто обстрілюють місто, а буквально полюють на людей. За словами очевидців, ворожі дрони та артилерія б'ють по місцях, де ще залишаються ознаки життя: дим із пічних труб, пункти видачі води чи підвали з мешканцями.

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

