Росія стирає з лиця землі Костянтинівку (фото)

Генштаб показав, як нині виглядає Костянтинівка на Донеччині

У Генеральному штабі Збройних сил України показали, як Росія знищує Костянтинівку Донецької області. Там зазначають, що ворог знищує місто квартал за кварталом, інформує «Главком».

У Генштабі зазначають, що місто продовжує руйнуватися щоденними ударами російської армії.

фото: Генштаб

«Авіабомби, артилерія та дрони стирають квартал за кварталом. Від деяких будівель залишилися лише фундаменти», – кажуть у Генштабі.

Військові попереджають, що ворожі дрони полюють на людей та транспорт. Вони вистежують автівки та атакують усе, що рухається – як військових, так і цивільних.

Ситуація ускладнюється тим, що безпечна евакуація місцевих мешканців майже неможлива.

«Противник прострілює під'їзні шляхи до міста, а через постійні удари окупантів дедалі складніше завезти навіть гуманітарну допомогу», – зазначають військові.

Зауважимо, на східних підступах до Костянтинівки тримають оборону воїни 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Вони стримують просування російських військ у бік міста.

«Главком» писав, що прифронтова Костянтинівка на Донеччині перетворюється на місто-привид. Російські війська масовано застосовують запалювальні боєприпаси, цілеспрямовано знищуючи житлову забудову та вцілілих мешканців. Бійці 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу оприлюднили кадри, що фіксують черговий воєнний злочин окупантів. Росіяни систематично використовують запалювальні боєприпаси, які спричиняють масштабні пожежі в приватному секторі та багатоповерхівках. Гасити такі займання під обстрілами майже неможливо.

Окупанти не просто обстрілюють місто, а буквально полюють на людей. За словами очевидців, ворожі дрони та артилерія б'ють по місцях, де ще залишаються ознаки життя: дим із пічних труб, пункти видачі води чи підвали з мешканцями.