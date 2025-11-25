Головна Країна Політика
Україна ввійшла до виконавчої ради Організації із заборони хімзброї

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Україну, а також Словаччину та Словенію було обрано до виконавчої ради ОЗХЗ на 2026–2028 роки
фото: Андрій Сибіга

Російська Федерація втретє поспіль не отримала місця у виконавчій раді

Україну, Словаччину та Словенію було обрано до виконавчої ради Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) 2026–2028 роки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра закордонних справ Андрія Сибігу.

«Сьогодні ми маємо важливу дипломатичну перемогу в Організації із заборони хімічної зброї. Україну, Словаччину та Словенію щойно обрали до виконавчої ради ОЗХЗ на 2026–2028 роки, тоді як Росія зазнала невдачі – вже втретє поспіль», – каже чиновник

Дипломат зазначив, що попри всі зусилля РФ, країни-учасниці зробили чіткий вибір: систематичний порушник Конвенції про заборону хімічної зброї не може впливати на керівний орган ОЗХЗ.

Сибіга підкреслив, що сьогоднішня перемога – це не лише честь, а й важливий інструмент для забезпечення належного та своєчасного реагування на хімічні загрози, що виникають внаслідок російської агресії проти України. «Ми продовжуватимемо працювати над забезпеченням дотримання міжнародного права та захисту світу від загрози хімічної зброї», – запевнив міністр.
 
Нагадаємо, Росія системно порушує міжнародні угоди, зокрема конвенцію про заборону хімічної зброї, застосовуючи на фронті в Україні боєприпаси з токсичними речовинами. Загалом зафіксовано 11 тисяч таких випадків, унаслідок чого отруєння отримали 2 862 українські військові. 

Як відомо, більшість країн світу, включно з Росією, підписали міжнародну конвенцію 1993 року, яка забороняє використання, виробництво, розробку або накопичення хімічної зброї. Росія є однією з 65 країн, які не лише підписали, а й ратифікували Конвенцію про хімічну зброю. Попри це Москва систематично порушує свої міжнародні зобов'язання.

До слова, нідерландські спецслужби зібрали докази масштабного використання Російською Федерацією забороненої хімічної зброї у війні проти України.

