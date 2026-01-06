«Зупинятися не можна». Маринович застеріг українців від схвалення мирної угоди

Мирослав Маринович: «Варіант з референдумом кращий, ніж одноосібне рішення Зеленського»

Ідея проведення референдуму в Україні щодо мирної угоди є правильним рішенням. Однак найближчим часом не варто чекати на підписання угоди щодо припинення бойових дій, а Росія навряд буде дотримуватися домовленостей, навіть якщо вони будуть підписані. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів проректор Українського католицького університету, громадський діяч, філософ та дисидент Мирослав Маринович.

За словами Мирослава Мариновича, ідея щодо проведення референдуму серед українців щодо мирної угоди є правильним рішенням. На його думку, таке рішення не повинно прийматися одноосібно. «Тут має вирішувати народ. Я маю сумнів, чи можна провести в наших нинішніх умовах нормальний референдум, але саму ідею його проведення я вважаю правильною. Припускаю, що в такому випадку голоси б розділилися. Хочу вірити, що 60% були би проти угоди, а 40% – за», – сказав Мирослав Маринович.

Філософ сподівається, що, попри те, що значна частина українців підтримує підписання мирної угоди, більшість розуміє, що «треба бігти цей марафон далі». На думку Мирослава Мариновича, якщо більшість українців проголосують проти мирної угоди, Володимир Зеленський зможе відмовити США, посилаючись на бажання народу.

Маринович також зауважив, що не вірить в те, що найближчим часом буде підписана мирна угода: «Поки що не вірю. Як не вірю і в те, що Росія буде дотримуватися тих домовленостей, навіть якщо вони будуть підписані. Обдурити Трампа, продати йому свої агресивні дії як наслідок якоїсь агресивної дії України – це для них раз плюнути. Причини завжди знайдуться». Як приклад Маринович згадав нещодавній закид Росії про те, що Україна нібито вдарила по резиденції Путіна.

Раніше «Главком» брав інтерв'ю у Мирослава Мариновича, де він розповів, чому не варто сподіватися на те, що можна відгородитися ровом від агресивного сусіда та як українська влада втратила контакт з суспільством.