Скільки росіян звернулися із проханням взяти їх у полон. Речник «Хочу жити» назвав число
Сплеск активності зі здачі у полон трапився під час контрнаступу
Понад 20 тисяч військовослужбовців РФ звернулися до проєкту «Хочу жити», аби здатися в полон. Ідеться про період зі старту ініціативи навесні минулого року і до сьогодні. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів Речник проєкту Віталій Матвієнко.
«Сплеск був минулого року, під час українського контрнаступу на харківському напрямку і на Херсонщині. Цього року, з березня, ми отримуємо по 3 тис. звернень щомісяця. Це вдвічі більше, порівняно з груднем 2022 року, коли ми мали щомісячно по півтори тисячі дзвінків», – пояснює Віталій Матвієнко.
За словами речника, ще з вересня минулого року почалася інформаційна кампанія про наш контрнаступ. Представники проєкту «Хочу жити» всіма способами доносили російським військовослужбовцям, що контрнаступ відбудеться неодмінно. Тож російські військовики мали можливість замислитися про свою подальшу долю.
«Плюс, у них ще й доволі поганий морально-психологічний стан, це також зіграло свою роль у прийнятті рішення здатися у полон», – каже Матвієнко.
Нагадаємо, на Бахмутському напрямку українські воїни взяли в полон окупанта, який заснув на позиції.
Також 6 липня Україна повернула додому 45 захисників, які перебували у російському полоні.
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