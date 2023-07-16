Скільки росіян звернулися із проханням взяти їх у полон. Речник «Хочу жити» назвав число

Російські полонені за роботою в одному з таборів

Сплеск активності зі здачі у полон трапився під час контрнаступу

Понад 20 тисяч військовослужбовців РФ звернулися до проєкту «Хочу жити», аби здатися в полон. Ідеться про період зі старту ініціативи навесні минулого року і до сьогодні. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів Речник проєкту Віталій Матвієнко.

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«Сплеск був минулого року, під час українського контрнаступу на харківському напрямку і на Херсонщині. Цього року, з березня, ми отримуємо по 3 тис. звернень щомісяця. Це вдвічі більше, порівняно з груднем 2022 року, коли ми мали щомісячно по півтори тисячі дзвінків», – пояснює Віталій Матвієнко.

«Хочу жить» – проєкт, створений для військовослужбовців збройних сил Росії та Білорусі, які хочуть здатися у полон. Він створений Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими. Працює за підтримки Міністерства оборони України і Головного управління розвідки.

За словами речника, ще з вересня минулого року почалася інформаційна кампанія про наш контрнаступ. Представники проєкту «Хочу жити» всіма способами доносили російським військовослужбовцям, що контрнаступ відбудеться неодмінно. Тож російські військовики мали можливість замислитися про свою подальшу долю.

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«Плюс, у них ще й доволі поганий морально-психологічний стан, це також зіграло свою роль у прийнятті рішення здатися у полон», – каже Матвієнко.

Нагадаємо, на Бахмутському напрямку українські воїни взяли в полон окупанта, який заснув на позиції.

Також 6 липня Україна повернула додому 45 захисників, які перебували у російському полоні.