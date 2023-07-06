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Обмін полоненими: СБУ показала щемливе відео

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Обмін полоненими: СБУ показала щемливе відео
фото: Андрій Єрмак/Телеграм

Додому повернулося двоє дітей, яких окупанти примусово вивезли в РФ

Сьогодні, 6 липня, Україна повернула додому 45 захисників, які перебували у російському полоні. СБУ показала ексклюзивні кадри.

Україна повернула додому двох дітей, яких примусово вивезли в РФ, а також 45 полонених захисників. Правоохоронці наголошують, що обмін полоненими – результат роботи Об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених.

«Цей обмін, як і попередні, став можливим завдяки копіткій роботі та тривалим переговорам», – зазначили в СБУ.

У відомстві наголосили, що продовжують працювати для того, щоб повернути додому всіх полонених та примусово депортованих українців.

Як повідомлялося,  Україна повернула з полону 45 захисників: серед них – оборонці Маріуполя та «Азовсталі».

Теги: окупанти війна обмін полоненими Україна звільнення обмін

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