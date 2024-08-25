Скільки триватимуть відключення світла взимку: нардеп озвучив найкращий і найгірший сценарії

Якщо температура на вулиці буде -10 градусів, відключення можуть тривати до восьми годин на добу

Якщо температура повітря в Україні взимку знизиться до -10 °C, відключення світла можуть тривати до восьми годин на добу. Про це повідомив народний депутат, член парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк, пише Тelegraf.

Нагорняк оцінив ситуацію щодо електропостачання взимку за декількох обставин.

«Якщо не буде нових ракетних атак на енергетичну інфраструктуру, наші енергетики зможуть до зими відновити достатній обсяг генерації. Це дозволить при помірних морозах (наприклад, -2-3 °C) уникнути тривалих відключень», – сказав експерт.

Водночас, за його словами, у цьому випадку обмеженнями все ж таки можливі – на кілька годин на добу. А якщо ж температура впаде до -10-15 °C, відключення можуть бути тривалішими.

«Якщо температура на вулиці буде -10 градусів, відключення можуть тривати до восьми годин на добу», – сказав він.

Раніше Міненерго закликало українців готуватися до складної зими.

Як відомо, 23 серпня, після планового ремонту й перезавантаження ядерного палива, до енергосистеми під'єднали ще один атомний блок.

Нагадаємо, протягом найближчої зими в Україні працюватимуть усі дев'ять атомних блоків. Ремонтна кампанія має чіткі терміни. Про це повідомив очільник Міністерства енергетики Герман Галущенко.

До слова, «Укренерго» прогнозує зменшення відключень світла у серпні-жовтні. Голова «Укренерго» Володимир Кудрицький зазначив, що дефіцит електроенергії в енергосистемі України поступово зменшуватиметься протягом серпня, вересня та жовтня, за умови відсутності нових масштабних обстрілів.