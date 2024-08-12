Спека та короткочасні дощі: прогноз погоди на 12 серпня

Сьогодні буде 31°C тепла

Сьогодні, 12 серпня, в більшості регіонів України очікується мінлива хмарність без опадів. Винятком стане північно-східна частина країни, де місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами. Про це про це повідомляє Укргідрометцентр.

Температура повітря вночі коливатиметься від 11 – 16°C, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до 21 – 26°C. На півдні країни буде тепліше: вночі 17 –20°C, а вдень повітря прогріється до 26 – 31°C.

У Києві та області також очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 11 –16°C, вдень 21–26°C; у Києві вночі 14 – 16°C, вдень 22 – 24°C.