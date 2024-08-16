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Кабмін хоче автоматично верифікувати дані призовників та військовозобовʼязаних

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Кабмін хоче автоматично верифікувати дані призовників та військовозобовʼязаних
Проєктом передбачено формування переліку громадян чоловічої статі з 16 до 60 років
фото з відкритих джерел

Уряд хоче оптимізувати і верифікувати відомості Єдиного державного реєстру призовників, військовозобовʼязаних та резервістів

Уряд запускає експериментальний проєкт з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобовʼязаних та резервістів. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Так, буде сформовано перелік громадян чоловічої статі з 16 до 60 років.

Зокрема, передбачається:

  • механізм взяття на облік чоловіків з 16 років, які перебувають за межами України;
  • механізм внесення до Державного реєстру призовників, військовозобовʼязаних та резервістів чоловіків від 17 до 25 років, які не перебувають на військовому обліку, при цьому перебувають за кордоном і які звернулись за переоформленням паспорта за кордоном;
  • механізм перевірки дійсності військово-облікових документів чоловіків з 18 до 60 років, які перебувають за межами України і звернулись за переоформленням паспорта.

Зазначається, що метою є оптимізація і верифікація відомостей Єдиного державного реєстру призовників, військовозобовʼязаних та резервістів.

Нагадаємо, чоловіки, які перебувають за кордоном, не зможуть отримати посвідчення водія, якщо не виконали вимоги закону про посилення мобілізації і не оновили військово-облікові дані.

Як повідомлялося, Міністерство оборони України планує перетворити застосунок «Резерв+» на онлайн-ТЦК, щоб онлайн можна було отримати всі ті ж послуги, що й офлайн. Зокрема, планується реалізувати онлайн-рекрутинг, оформлення відстрочок та направлень на військово-лікарську комісію (ВЛК).

Крім того, юнаки, яким виповнилося 17 років, можуть отримати повістки від ТЦК та штрафи, якщо вони ще не стали на військовий облік. 

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Теги: Олексій Гончаренко депутат уряд Електромобілі

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