Поблизу кордону зі Словаччиною затримано депутата, який обвинувачується у діяльності проти України

Чоловіка було доставлено у прикордонний підрозділ з метою притягнення до адміністративної відповідальності

Затриманий є депутатом однієї з міських рад Черкаської області, якого обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення

Біля кордону зі Словаччиною прикордонники затримали чоловіка, який виявився депутатом однієї з міських рад Черкаської області, якого обвинувачують, зокрема, у виправдовуванні, запереченні збройної агресії РФ проти України. Про це повідомила Держприкордонслужба.

Як зазначається, прикордонники Чопського загону затримали громадянина України, який намагався у незаконний спосіб перетнути українсько-словацький кордон. Його під час патрулювання виявив прикордонний наряд відділу «Великий Березний» за кількасот метрів від держрубежу. Невідому особу, яка йшла у напрямку Словаччини, зупинили біля загороджувального паркану.

Під час проведення перевірочних заходів було встановлено, що затриманий є депутатом однієї з міських рад Черкаської області, якого обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 і ч.3 ст.436-2 ККУ «Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників».

У ДПСУ повідомили, що чоловіка доставили у прикордонний підрозділ з метою притягнення до адміністративної відповідальності ст.204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Після проведення необхідних заходів затриманого передали співробітникам відповідних правоохоронних органів.

Нагадаємо, на Одещині прикордонники Подільського загону спільно з правоохоронцями затримали велику групу чоловіків, які планували нелегально перетнути кордон.

Як зазначають прикордонники, порушників виявили за допомогою безпілотника. Так, на околиці села Чорна Подільського району зупинили вантажівку, яка «під верх» була «забита» чоловіками. За даними слідства, фігуранти намагалися незаконно доставити до Молдови 48 чоловіків призовного віку. Вартість «поїздки» складала 150 тис. грн з кожного «клієнта».