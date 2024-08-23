Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Чи будуть відключення світла на День Незалежності: прогноз від «Укренерго»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Чи будуть відключення світла на День Незалежності: прогноз від «Укренерго»
Починаючи з 19 серпня в Україні через спеку знову повернулися графіки відключень світла
фото: glavcom.ua

«Укренерго» не планує застосовувати графіки відключень електроенергії на День Незалежності України

Завтра, 24 серпня, застосування відключень електроенергії не прогнозується. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

Зокрема, при зміні ситуації – про заходи обмеження буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, сьогодні, 23 серпня, застосування відключень світла не прогнозується.

Як повідомлялося, починаючи із понеділка, 19 серпня, в Україні через спеку знову повернулися графіки відключень світла.

Зокрема, ДТЕК до жовтня планує повернути в роботу 60-70% генерації, яку вона втратила внаслідок російських масових обстрілів навесні цього року.

Згодом стало відомо, що після планового ремонту й перезавантаження ядерного палива до енергосистеми під'єднано ще один атомний блок.

Раніше «Укренерго» прогнозувало зменшення відключень світла у серпні-жовтні. Голова «Укренерго» Володимир Кудрицький зазначив, що дефіцит електроенергії в енергосистемі України поступово зменшуватиметься протягом серпня, вересня та жовтня, за умови відсутності нових масштабних обстрілів.

До слова, з 25 серпня Україна планує відновити експорт електроенергії до країн-сусідів, щоб уникнути аварій в енергосистемі.

Зазначається, що на ранок п’ятниці, 23 серпня, рівень споживання електроенергії в країні суттєво знизився через спад спеки. До того ж з планового ремонту вийшов енергоблок однієї з атомних електростанцій. У результаті, вдень, коли працюють сонячні електростанції, в українській енергосистемі утворюється надлишок електроенергії.

«Укренерго» пояснює, що кількість виробленої електроенергії має відповідати кількості спожитої. Задля подолання надлишку, який може спричинити аварії, вирішили відновити експорт електроенергії до сусідніх країн.

Читайте також: Графіки відключень світла зникнуть: деталі від «Укренерго»
Теги: електроенергія енергетика відключення світла Укренерго День Незалежності

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прапор розгорнули на території Бендерської фортеці
У невизнаному Придністров'ї замайорів український прапор
Сьогодні, 17:10
В деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, ремонтні бригади ДТЕК повертали світло вже десятки разів
За дві доби енергетики ДТЕК повернули світло ще в п'ять населених пунктів
14 серпня, 18:34
Як заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, з території Курської області з початку літа понад 2 тис. разів обстрілювали Сумську область
Плани України на захоплені території та переговори з Британією й Ірландією. Головне за 13 серпня
13 серпня, 22:00
Уряд проведе конкурс на будівництво генеруючої потужності
Уряд проведе конкурс на будівництво генеруючої потужності
13 серпня, 12:42
На думку інвесторів, відсутність підтримки проєктів вітроенергетики несе прямі негативні наслідки для зменшення дефіциту потужності в енергосистемі
Інвестори наполягають на терміновості надання податкових пільг для вітроенергетики – асоціація
10 серпня, 10:33
Фінансування здійснюватиметься за рахунок міжнародної технічної та гуманітарної допомоги
Кабмін дав вказівку встановлювати сонячні панелі в адмінбудівлях, лікарнях та школах
9 серпня, 16:22
Українців закликають економно споживати світло, особливо в пікові години
Коли повернуться відключення світла? Відповідь Міненерго
4 серпня, 15:31
Китайські вчені навчилися робити з дощу електричний струм
Перетворює дощ на електрику: вчені з Китаю здивували новим приладом
31 липня, 10:25
Тариф дозволяє «Укргідроенерго» і «Енергоатому» компенсувати низькі ціни для населення
Збільшення тарифу на світло. Глава НКРЕКП розповів про позитивний ефект
29 липня, 15:05

Події в Україні

Чи будуть відключення світла на День Незалежності: прогноз від «Укренерго»
Чи будуть відключення світла на День Незалежності: прогноз від «Укренерго»
«Укренерго» відновило надійність живлення Запорізької АЕС
«Укренерго» відновило надійність живлення Запорізької АЕС
Удар по порту «Кавказ»: Росія зупинила поромне сполучення з окупованим Кримом
Удар по порту «Кавказ»: Росія зупинила поромне сполучення з окупованим Кримом
Варфоломій дасть «томос» Московській церкві в Україні? Учасник переговорів з Вселенським патріархом повідомив деталі
Варфоломій дасть «томос» Московській церкві в Україні? Учасник переговорів з Вселенським патріархом повідомив деталі
Держприкордонслужба попередила українців про затримки на кордоні з Польщею
Держприкордонслужба попередила українців про затримки на кордоні з Польщею
ТЦК знімають водіїв із рейсових автобусів: Шмигаль звернувся до Міноборони
ТЦК знімають водіїв із рейсових автобусів: Шмигаль звернувся до Міноборони

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
69K
Від «Москви» і до «Ямала». Усі втрати російського флоту у Чорному морі
64K
Туск назвав країну, яка відіграє вирішальну роль у відновленні миру в Україні
42K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 серпня: ситуація на фронті
15K
Звільнений оборонець Маріуполя розказав, як поводиться російський Червоний Хрест
15K
Захід більше не має причин боятися поразки Росії
13K
Яку пенсію в Німеччині отримують українці: роз'яснення

Новини

Голова Фонду державного майна: ТРЦ Ocean Plaza технічно готовий до приватизації
Сьогодні, 18:11
Гарріс прийняла номінацію демократів: обіцяє підтримку Україні
Сьогодні, 06:16
Вибух у передмісті Києва, спроба теракту в Тель-Авіві: головне за ніч
19 серпня, 06:57
Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч
18 серпня, 06:47
Проєкт «Серце Азовсталі» запровадить в Україні американські практики посттравматичного зростання ветеранів
17 серпня, 13:35
Вибух у Сумах, лісові пожежі в Туреччині: головне за ніч
17 серпня, 07:12

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua