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Підрив Каховської ГЕС: кількість жертв зросла до 17 осіб

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Підрив Каховської ГЕС: кількість жертв зросла до 17 осіб
Незламні українці відновлюють життя після підриву росіянами Каховської ГЕС
фото: Telegram / Ігор Кліменко

Унаслідок утоплення загинули 13 осіб, ще четверо – від вогнепальних поранень під час евакуації

Через підрив російськими окупантами Каховської гідроелектростанції (ГЕС) загинули вже 17 осіб. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в Telegram.

«Загинуло 17 осіб. Із них 13 – унаслідок утоплення, ще четверо отримали несумісні з життям вогнепальні поранення під час евакуації. Нерозшуканими залишається 31 людина», – ідеться в повідомленні.

За словами Клименка, на Новоронцовщині частково відновили централізоване водопостачання населенню.

«Там, де досі відсутнє водопостачання (а це понад 167 тисяч абонентів лише на Дніпропетровщині), організований довіз питної та технічної води. Всього підвезено мешканцям Дніпропетровської області понад 11 тисяч тонн води», – написав глава МВС.

Як зазначається, підтопленими залишаються 876 будинків. Усього евакуйовано з небезпечних зон 3614 людей, із яких 474 дитини та 80 маломобільних осіб.

Нагадаємо, 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, розташовану за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка на Херсонщині. Станція повністю зруйнована і не підлягає відновленню. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. 

Раніше повідомлялося про 16 загиблих осіб: 14 – на Херсонщині та дві – на Миколаївщині. 

До слова, за даними The New York Times, підрив росіянами підводного проходу до машинної зали є найімовірнішою причиною катастрофи на Каховській ГЕС. 

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Теги: водопостачання Ігор Клименко Каховська ГЕС Дніпропетровщина

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