Підрив Каховської ГЕС: кількість жертв зросла до 17 осіб

Незламні українці відновлюють життя після підриву росіянами Каховської ГЕС

Унаслідок утоплення загинули 13 осіб, ще четверо – від вогнепальних поранень під час евакуації

Через підрив російськими окупантами Каховської гідроелектростанції (ГЕС) загинули вже 17 осіб. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в Telegram.

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«Загинуло 17 осіб. Із них 13 – унаслідок утоплення, ще четверо отримали несумісні з життям вогнепальні поранення під час евакуації. Нерозшуканими залишається 31 людина», – ідеться в повідомленні.

За словами Клименка, на Новоронцовщині частково відновили централізоване водопостачання населенню.

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«Там, де досі відсутнє водопостачання (а це понад 167 тисяч абонентів лише на Дніпропетровщині), організований довіз питної та технічної води. Всього підвезено мешканцям Дніпропетровської області понад 11 тисяч тонн води», – написав глава МВС.

Як зазначається, підтопленими залишаються 876 будинків. Усього евакуйовано з небезпечних зон 3614 людей, із яких 474 дитини та 80 маломобільних осіб.

Нагадаємо, 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, розташовану за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка на Херсонщині. Станція повністю зруйнована і не підлягає відновленню. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС.

Раніше повідомлялося про 16 загиблих осіб: 14 – на Херсонщині та дві – на Миколаївщині.

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До слова, за даними The New York Times, підрив росіянами підводного проходу до машинної зали є найімовірнішою причиною катастрофи на Каховській ГЕС.