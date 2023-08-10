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Справа Червінського: матір розвідника звернулася до Зеленського (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Справа Червінського: матір розвідника звернулася до Зеленського (відео)
Підозра Червінському була оголошена за статтею ККУ «Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень».
фото з відкритих джерел

В Апеляційному суді м. Києва мало відбутися слухання у справі Романа Червінського щодо запобіжного заходу

Сьогодні, 10 серпня, в Київському апеляційному суді мала розглядатися апеляційна скарга адвокатів у справі розвідника Романа Червінського. Його звинувачують у самовільній проваленій операції з вербування російського пілота, що призвело до обстрілу аеродрому та знищені українських літаків. Проте засідання так і не відбулося через замінування будівлі суду. Про це повідомив адвокат Червінського Віктор Василюк.

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В Київському апеляційному суді мала розглядатися апеляційна скарга адвокатів у справі розвідника Романа Червінського
фото: Володимир Тризуб Кошовенко

Як зазначає адвокат Червінського, повідомлення про замінування суду оголосили, аби перенести справу через те, що судді «не погодилися виносити рішення до якого їх схиляли високі кабінети».

«Скоріш за все влада або не змогла, або не встигла дотиснути суддів, щоб вони винесли ганебне рішення. І (влада – «Главком») вимушена була вдатись до креативних дій і організувати фіктивне замінування будівлі суду», – пояснив адвокат.

За словами адвоката, якщо склад суддів зміниться, то припущення щодо тиску влади на справу Червінського підтвердиться.

Також у соцмережі потрапило звернення матері Романа Червінського до президента України Володимира Зеленського.

«За що тримають мого сина вже стільки днів за ґратами в одиночній камері? Він патріот. Він син з великої букви. За які гріхи він має так страждати? Нема в мене слів висловитися, що робиться в нашій країні і коли ми зможемо дочекатися, щоб воно закінчилося», – сказала матір Червінського.

Нагадаємо, у квітня Служба безпеки України затримала колишнього виконувача обов'язків командира однієї з частин Сил спеціальних операцій Романа Червінського. Судді проігнорували клопотання про взяття на поруки полковника Червінського.

До слова, 25 липня, в Апеляційному суді м. Києва мало відбутися слухання у справі Романа Червінського щодо запобіжного заходу – тримання під вартою. Проте захід перенесли на 10 серпня.

Раніше Шевченківський суд Києва продовжив запобіжний захід полковнику Роману Червінському на 60 днів без права внесення застави.

Теги: розвідка суд адвокат мама полковник

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