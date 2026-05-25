Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Смерть чоловіка в приміщенні ТЦК у Тернополі. Поліція показала відео

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Смерть чоловіка в приміщенні ТЦК у Тернополі. Поліція показала відео
Слідчі перевірятимуть всі деталі та обставини смерті
фото: Нацполіція
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Під час огляду місця події слідчі вилучили речові докази

Поліція перевіряє усі обставини смерті чоловіка в Тернопільському обласному центрі комплектування. Про це повідомив начальник Головного управління Нацполіції у Тернопільській області Сергій Зюбаненко, передає «Главком».

«Розумію суспільний резонанс. У соцмережах уже поширюються неперевірені версії, чутки та припущення щодо обставин смерті чоловіка. Саме тому, з дозволу слідчого, прокурора та відповідних органів, оприлюднюємо фрагмент відео інциденту», – наголосив Зюбаненко.

Начальник Головного управління Нацполіції у Тернопільській області зауважив, що на записі видно, як чоловік у супроводі військовослужбовців та у присутності цивільних осіб заходить у одне з приміщень ТЦК та СП, залишає пакет з частиною особистих речей в коридорі та прямує до вбиральні з наплічником. Після цього він заходить до вбиральні. За кілька секунд звідти лунає постріл про, що свідчить реакція людей, які перебували в коридорі на відео.

Однак, як наголосив Зюбаненко, слідчі перевірятимуть всі деталі та обставини: від моменту прибуття чоловіка до ТЦК та СП, його супроводу, перебування у приміщенні і до моменту пострілу.

«Під час огляду місця події слідчі вилучили речові докази. Одна з версій, яку перевіряють, – пістолет міг бути в наплічнику чоловіка. На момент огляду місця події у туалеті наплічник був відкритий, речі з нього – вийняті. Прошу утриматися від передчасних висновків, не поширювати неперевірену інформацію та довіряти лише офіційним джерелам. Це стосується не тільки цього кримінального провадження, але й інших резонансних подій у Тернополі», – наголосив правоохоронець.

Нагадаємо, у Тернополі правоохоронні органи розслідують обставини смерті військовозобов’язаного на території міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Чоловік вчинив самогубство за допомогою вогнепальної зброї під час перебування в установі.

Теги: Національна поліція України Тернопіль ТЦК

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Фігуранта затримали в процесуальному порядку
У Вінниці затримано чоловіка, який погрожував дружині гранатою
19 травня, 16:41
Місцевий мешканець під час конфлікту із знайомими здійснив два постріли
У Деснянському районі столиці чоловік влаштував стрілянину
18 травня, 21:48
Нацполіція готує закон про контроль безпілотників
Нацполіція взялася за контроль обігу дронів: причина
8 травня, 13:43
Поштовхом до розробки документа стали виявлені порушення під час мобілізаційних заходів
До 8 років тюрми: Рада готує покарання для посадовців ТЦК і ВЛК
7 травня, 19:40
Усі обставини інциденту встановлюються
У Дніпрі чоловік стріляв у працівників ТЦК, є травмовані
4 травня, 19:37
Патрульні затримали обох чоловіків із застосуванням кайданок
Інцидент із ТЦК на Оболоні: поліція відреагувала на чутки про застосування вогнепальної зброї
4 травня, 14:45

Події в Україні

РФ атакувала відділення «Нової пошти» на Донеччині: посилки опинилися під завалами
РФ атакувала відділення «Нової пошти» на Донеччині: посилки опинилися під завалами
Смерть чоловіка в приміщенні ТЦК у Тернополі. Поліція показала відео
Смерть чоловіка в приміщенні ТЦК у Тернополі. Поліція показала відео
Карта бойових дій в Україні станом на 25 травня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 25 травня 2026 року
Втрати ворога станом на 25 травня 2026 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 25 травня 2026 – Генштаб ЗСУ
У Харкові чоловік влаштував стрілянину біля багатоповерхівки
У Харкові чоловік влаштував стрілянину біля багатоповерхівки
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 травня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 травня: ситуація на фронті

Новини

В окремих областях України дощитиме з грозами: погода на 25 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Знак з небес: Кубок Росії розвалився під час нагородження
Вчора, 22:40
РФ поставила «Орєшнік» на конвеєр: аналітики Defence Express попередили про зростання загрози
Вчора, 13:43
На південному сході України очікуються грози: погода на 24 травня 2026 року
Вчора, 05:59
Україна відзначає День морської піхоти: цікава історія свята
23 травня, 09:23
Україна відзначає День Героїв: історія свята
23 травня, 08:55

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua