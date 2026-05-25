Смерть чоловіка в приміщенні ТЦК у Тернополі. Поліція показала відео

Поліція перевіряє усі обставини смерті чоловіка в Тернопільському обласному центрі комплектування. Про це повідомив начальник Головного управління Нацполіції у Тернопільській області Сергій Зюбаненко, передає «Главком».

«Розумію суспільний резонанс. У соцмережах уже поширюються неперевірені версії, чутки та припущення щодо обставин смерті чоловіка. Саме тому, з дозволу слідчого, прокурора та відповідних органів, оприлюднюємо фрагмент відео інциденту», – наголосив Зюбаненко.

Начальник Головного управління Нацполіції у Тернопільській області зауважив, що на записі видно, як чоловік у супроводі військовослужбовців та у присутності цивільних осіб заходить у одне з приміщень ТЦК та СП, залишає пакет з частиною особистих речей в коридорі та прямує до вбиральні з наплічником. Після цього він заходить до вбиральні. За кілька секунд звідти лунає постріл про, що свідчить реакція людей, які перебували в коридорі на відео.

Однак, як наголосив Зюбаненко, слідчі перевірятимуть всі деталі та обставини: від моменту прибуття чоловіка до ТЦК та СП, його супроводу, перебування у приміщенні і до моменту пострілу.

«Під час огляду місця події слідчі вилучили речові докази. Одна з версій, яку перевіряють, – пістолет міг бути в наплічнику чоловіка. На момент огляду місця події у туалеті наплічник був відкритий, речі з нього – вийняті. Прошу утриматися від передчасних висновків, не поширювати неперевірену інформацію та довіряти лише офіційним джерелам. Це стосується не тільки цього кримінального провадження, але й інших резонансних подій у Тернополі», – наголосив правоохоронець.

Нагадаємо, у Тернополі правоохоронні органи розслідують обставини смерті військовозобов’язаного на території міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Чоловік вчинив самогубство за допомогою вогнепальної зброї під час перебування в установі.