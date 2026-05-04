У Дніпрі чоловік стріляв у працівників ТЦК, є травмовані

Травмовано двох представників територіального центру комплектування та соціальної підтримки

У понеділок, 4 травня, в Дніпрі в Соборному районі міста сталася стрілянина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію міста Дніпра.

«За попередньою інформацією, факт мав місце під час заходів оповіщення. Місцевий мешканець здійснив постріли в бік групи оповіщення. Внаслідок події травмовано двох представників територіального центру комплектування та соціальної підтримки», – йдеться у повідомленні.

Усі обставини інциденту встановлюються, вирішується питання щодо надання події правової кваліфікації.

Нагадаємо, у Чернівецькій області 29-річному місцевому жителю повідомлено про підозру у замаху на умисне вбивство військовослужбовців та хуліганстві.

До слова, у Кропивницькому під час перевірки військово-облікових документів сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій, намагаючись залишити місце події, наїхав на військовослужбовця ТЦК.

Як повідомлялося, з 24 лютого 2022 року в Україні зафіксовано понад шість сотень нападів на представників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки під час виконанням ними службових обов’язків. Загалом на військових ТЦК було вчинено 620 нападів. Найбільше – у Харківській області (69), Києві (53) та Дніпропетровській області (45).