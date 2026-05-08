Нацполіція взялася за контроль обігу дронів: причина

Поліція заявила про перші замахи та підготовку терактів із використанням безпілотників

Наприкінці 2025 року в Україні зафіксували перші випадки використання дронів для вчинення особливо тяжких злочинів. Після цього Національна поліція почала розробку законопроєкту щодо контролю обігу безпілотників. Про нові загрози заявив голова Нацполіції Іван Вигівський під час міжнародної конференції «Об’єднані заради справедливості. Відповідальність за злочини проти цивільного населення», яку організували Офіс генерального прокурора та уряд Нідерландів, інформує «Главком».

За словами Вигівського, правоохоронці вже зафіксували випадки використання безпілотників не лише на фронті, а й у кримінальному середовищі.

«Наприкінці 2025 року ми зафіксували перші випадки застосування дронів не лише як інструменту ведення бойових дій, а й для вчинення особливо тяжких кримінальних правопорушень. Йдеться, зокрема, про замах на вбивство у Львівській області та підготовку теракту в Дніпропетровській області», – розповів Вигівський.

Він наголосив, що йдеться про появу нової загрози поза межами бойових дій. За його словами, для протидії таким викликам потрібні не лише оперативні та технічні рішення, а й зміни до законодавства.

Голова Нацполіції повідомив, що наразі розробляється законопроєкт, який має комплексно врегулювати сферу використання дронів в Україні.

«Йдеться про формування прозорої контрольованої системи обігу безпілотних технологій, яка дозволить мінімізувати ризики їх використання в злочинних цілях», – заявив він.

За словами Вигівського, майбутній документ має визначити механізми обліку та контролю власників безпілотників, а також дозволити встановлювати, хто саме придбав дрон і користується ним.

Окремо глава Нацполіції звернув увагу на ризики після завершення війни. Він припустив, що частина людей із бойовим досвідом та навичками управління дронами може опинитися в кримінальному середовищі, якщо не матиме соціальної адаптації та підтримки.

«Після війни ті наші навчені військові, яких держава не забезпечить роботою, які не будуть відчувати себе потрібними суспільству, можуть стати на бік злочинності», – наголосив Вигівський.

