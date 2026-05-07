Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

До 8 років тюрми: Рада готує покарання для посадовців ТЦК і ВЛК

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
До 8 років тюрми: Рада готує покарання для посадовців ТЦК і ВЛК
Поштовхом до розробки документа стали виявлені порушення під час мобілізаційних заходів
Фото ілюстративне

Комітет рекомендував: нові кримінальні статті за незаконний призов і маніпуляції з медоглядом

Парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував ухвалити в цілому законопроєкт №12442, що запроваджує кримінальну відповідальність для посадовців територіальних центрів комплектування та членів військово-лікарських комісій за порушення порядку призову й медичного огляду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Верховної Ради.

Документ передбачає доповнення Кримінального кодексу двома новими статтями. Покарання для порушників – позбавлення волі від 3 до 8 років. 

Дві нові статті КК

Законопроєкт пропонує внести до Кримінального кодексу статті 337-1 і 426-2:

  • Стаття 337-1 – відповідальність голів і членів військово-лікарських комісій за умисні порушення порядку медичного огляду, що призвели як до незаконного призову, так і до незаконного ухилення або звільнення від служби.
  • Стаття 426-2 – відповідальність посадових осіб ТЦК за порушення порядку призову громадян на військову службу, що спричинило незаконний призов або ухилення від неї.

Чому виникла потреба в законі

Поштовхом до розробки документа стали виявлені порушення під час мобілізаційних заходів: незаконний призов осіб, які не підлягали мобілізації, неправомірне надання відстрочок, нереагування на ухилення від призову, а також маніпуляції під час медичних оглядів у ВЛК. Як наголошують автори законопроєкту, все це порушує права громадян і негативно впливає на комплектування Сил оборони.

Законопроєкт також розширює коло осіб, до яких можуть застосовуватися антикорупційні кримінальні норми, – зокрема, включаючи голів, їхніх заступників і членів ВЛК. За пояснювальною запискою, ухвалення закону не потребуватиме додаткових видатків із державного бюджету.

Нагадаємо, у березні 2025 року Верховна Рада підтримала законопроєкт №12442 у першому читанні – тоді за нього проголосували 273 народних депутати.

До слова, «Главком» раніше писав про те, як суди масово штрафують співробітників ТЦК за проведення мобілізаційних заходів без відеофіксації – адміністративні стягнення сягають від 17 тис. грн і вище.

Читайте також:

Теги: законопроєкт права громадян Верховна Рада ТЦК

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кого ти обрала, Полтавщино? Слова і діла депутатів за шість років роботи
Кого ти обрала, Полтавщино? Слова і діла депутатів за шість років роботи
29 квiтня, 10:15
Рада дала старт новому фінансуванню від ЄС
Рада наблизила новий транш ЄС: скільки отримає Україна
7 квiтня, 20:34
Валерій Залужний і Василь Малюк можуть мати державну охорону
У Залужного та Малюка з’явиться держохорона? У Раді зареєстровано законопроєкт
8 квiтня, 21:00
Правоохоронці фіксують стрімке зростання кількості нападів на військових ТЦК
Представники ТЦК за час війни пережили сотні нападів: названо область-антилідера
16 квiтня, 15:18
Затримання в Одесі
СБУ затримала представників ТЦК в Одесі: подробиці
21 квiтня, 15:22
Встановлюються всі обставини події та інші особи, які можуть бути причетні до злочину
Справа про катування і стрілянину в Харкові: працівники ТЦК отримали підозру
22 квiтня, 15:58
Щороку в четверту суботу листопада в Україні та світі вшановують пам’ять мільйонів жертв Голодомору 1932-1933 років
Позбавлення волі за публічне заперечення Голодомору: у Раді з'явився законопроєкт
27 квiтня, 09:30
Особливий правовий режим триватиме до 2 серпня
Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію
28 квiтня, 13:05
Документ впроваджує нові правила звітності для онлайн-майданчиків
Податок на OLX. Профільний комітет рекомендує Раді ухвалити законопроєкт в цілому
Сьогодні, 10:45

Суспільство

Чи вимикатимуть світло 8 травня 2026 року? Дані «Укренерго»
Чи вимикатимуть світло 8 травня 2026 року? Дані «Укренерго»
До 8 років тюрми: Рада готує покарання для посадовців ТЦК і ВЛК
До 8 років тюрми: Рада готує покарання для посадовців ТЦК і ВЛК
Twitch-канал заблоковано через незаконну рекламу азартних ігор
Twitch-канал заблоковано через незаконну рекламу азартних ігор
Загинув під час мінометного обстрілу на «Азовсталі». Згадаймо Героя України Сергія Кандибу
Загинув під час мінометного обстрілу на «Азовсталі». Згадаймо Героя України Сергія Кандибу
Командир «Омеги» розкрив деталі підготовки спецпризначенців
Командир «Омеги» розкрив деталі підготовки спецпризначенців
Втрати ворога станом на 7 травня 2026 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 7 травня 2026 – Генштаб ЗСУ

Новини

Евакуація з окупованих Олешок: Червоний Хрест підтвердив готовність сприяти
Сьогодні, 18:46
Переможець Ліги чемпіонів із «Баварією» сенсаційно завершить кар'єру в 30 років
Сьогодні, 14:54
Повітряна тривога у Києві тривала 14 хвилин
Сьогодні, 14:53
Спалах хантавірусу на лайнері MV Hondius: що відомо про стан п’яти українців
Сьогодні, 12:13
Директор ФБР пообіцяв оприлюднити секретні архіви про звʼязок Трампа з Кремлем
Сьогодні, 11:51
Росія вже розпочала весняно-літній наступ: Сили оборони пояснили, чи варто чекати на нове загострення
Сьогодні, 11:05

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua