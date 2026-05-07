До 8 років тюрми: Рада готує покарання для посадовців ТЦК і ВЛК

Комітет рекомендував: нові кримінальні статті за незаконний призов і маніпуляції з медоглядом

Парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував ухвалити в цілому законопроєкт №12442, що запроваджує кримінальну відповідальність для посадовців територіальних центрів комплектування та членів військово-лікарських комісій за порушення порядку призову й медичного огляду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Верховної Ради.



Документ передбачає доповнення Кримінального кодексу двома новими статтями. Покарання для порушників – позбавлення волі від 3 до 8 років.

Дві нові статті КК

Законопроєкт пропонує внести до Кримінального кодексу статті 337-1 і 426-2:

Стаття 337-1 – відповідальність голів і членів військово-лікарських комісій за умисні порушення порядку медичного огляду, що призвели як до незаконного призову, так і до незаконного ухилення або звільнення від служби.

Стаття 426-2 – відповідальність посадових осіб ТЦК за порушення порядку призову громадян на військову службу, що спричинило незаконний призов або ухилення від неї.

Чому виникла потреба в законі

Поштовхом до розробки документа стали виявлені порушення під час мобілізаційних заходів: незаконний призов осіб, які не підлягали мобілізації, неправомірне надання відстрочок, нереагування на ухилення від призову, а також маніпуляції під час медичних оглядів у ВЛК. Як наголошують автори законопроєкту, все це порушує права громадян і негативно впливає на комплектування Сил оборони.

Законопроєкт також розширює коло осіб, до яких можуть застосовуватися антикорупційні кримінальні норми, – зокрема, включаючи голів, їхніх заступників і членів ВЛК. За пояснювальною запискою, ухвалення закону не потребуватиме додаткових видатків із державного бюджету.



Нагадаємо, у березні 2025 року Верховна Рада підтримала законопроєкт №12442 у першому читанні – тоді за нього проголосували 273 народних депутати.

До слова, «Главком» раніше писав про те, як суди масово штрафують співробітників ТЦК за проведення мобілізаційних заходів без відеофіксації – адміністративні стягнення сягають від 17 тис. грн і вище.