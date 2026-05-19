У Вінниці затримано чоловіка, який погрожував дружині гранатою

Чоловік може отримати до семи років позбавлення волі

У Вінниці поліцейські затримали чоловіка, який вдома зберігав боєприпас та погрожував ним дружині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції у Вінницькій області.

«18 травня мешканець одного з будинків по вул. Пирогова повідомив на спецлінію «102», що його сусід може зберігати вибухонебезпечний предмет і під час конфліктів у сім’ї висловлював наміри його застосувати. На місце події негайно прибули правоохоронці. У ході проведення невідкладного обшуку за місцем проживання 39-річного чоловіка вилучили предмет, схожий на ручну гранату, а також запал до неї», – йдеться у повідомленні.

Фігуранта затримали в процесуальному порядку. Вилучене направлено на експертне дослідження.

За даним фактом розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Раніше у Вінниці було затримано чоловіка, який підірвав піротехнічну гранату під час спілкування з поліцейськими. Інцидент стався 11 травня близько 19:20 на вулиці Сергія Зулінського в обласному центрі.

До слова, у Білій Церкві Київської області біля будівлі Територіального центру комплектування і соціальної підтримки місцевий житель кинув гранату, пролунав вибух. Постраждалих немає, руйнувань також не зафіксовано. Чоловіка оперативно затримали. Під час обшуку при ньому виявили ще дві бойові гранати Ф-1, які вилучено для проведення експертних досліджень.