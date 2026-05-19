Головна Вінниця Новини
search button user button menu button

У Вінниці затримано чоловіка, який погрожував дружині гранатою

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
У Вінниці затримано чоловіка, який погрожував дружині гранатою
Фігуранта затримали в процесуальному порядку
фото з відкритих джерел (ілюстративне)
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Чоловік може отримати до семи років позбавлення волі

У Вінниці поліцейські затримали чоловіка, який вдома зберігав боєприпас та погрожував ним дружині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції у Вінницькій області.

«18 травня мешканець одного з будинків по вул. Пирогова повідомив на спецлінію «102», що його сусід може зберігати вибухонебезпечний предмет і під час конфліктів у сім’ї висловлював наміри його застосувати. На місце події негайно прибули правоохоронці. У ході проведення невідкладного обшуку за місцем проживання 39-річного чоловіка вилучили предмет, схожий на ручну гранату, а також запал до неї», – йдеться у повідомленні.

Фігуранта затримали в процесуальному порядку. Вилучене направлено на експертне дослідження.

За даним фактом розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Раніше у Вінниці було затримано чоловіка, який підірвав піротехнічну гранату під час спілкування з поліцейськими. Інцидент стався 11 травня близько 19:20 на вулиці Сергія Зулінського в обласному центрі.

До слова, у Білій Церкві Київської області біля будівлі Територіального центру комплектування і соціальної підтримки місцевий житель кинув гранату, пролунав вибух. Постраждалих немає, руйнувань також не зафіксовано. Чоловіка оперативно затримали. Під час обшуку при ньому виявили ще дві бойові гранати Ф-1, які вилучено для проведення експертних досліджень.

Теги: Вінниця граната Національна поліція України

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як повідомив водоканал, наразі місто без води або з сильно пониженим тиском
Вінниця залишилася без води: причина
12 травня, 17:57
Затримання чоловіка з гранатою
У столичному парку затримано чоловіка з бойовою гранатою
6 травня, 09:05
Унаслідок ДТП дитина отримала тілесні ушкодження
У Вінниці водій збив хлопчика на самокаті: дитину госпіталізовано
4 травня, 15:47
У Вінниці затримано засновника християнського реабілітаційного центру
15 років жаху у християнському центрі: у Вінниці затримано засновника закладу за насильство над дітьми
2 травня, 11:12
Унаслідок інциденту ніхто не постраждав
Стрілянина на вулиці Мрії у Києві: поліція затримала підозрюваного
1 травня, 18:04
До навчань поліціянтів залучатимуть чинних бойових офіцерів і сержантів
Перша група поліціянтів їде на полігон на посилені тренування – Клименко
27 квiтня, 19:57
Стрілець був доставлений до спеціального лікувального закладу
Стрілянина у Львові: затриманий має проблеми з психічним здоровʼям
23 квiтня, 11:43
Розпочато досудове розслідування
У Вінниці конфлікт між підлітками закінчився кримінальним провадженням
21 квiтня, 19:35
Президент зробив заяву про теракт у Києві
Теракт у Києві: Зеленський заявив, що поліція має переглянути протоколи реагування
20 квiтня, 21:25

Новини

У Вінниці затримано чоловіка, який погрожував дружині гранатою
У Вінниці затримано чоловіка, який погрожував дружині гранатою
Вінницький обласний ТЦК заперечив порушення умов утримання військовозобов'язаних
Вінницький обласний ТЦК заперечив порушення умов утримання військовозобов'язаних
В Україні за три місяці зафіксовано 63 випадки хантавірусу: де виявлено хворих
В Україні за три місяці зафіксовано 63 випадки хантавірусу: де виявлено хворих
У Вінниці зі станціонару мобілізовано пацієнта психоневрологічної лікарні
У Вінниці зі станціонару мобілізовано пацієнта психоневрологічної лікарні
Тіньовий ринок вейпів на 125 млн грн: генпрокурор заявив про понад 150 обшуків
Тіньовий ринок вейпів на 125 млн грн: генпрокурор заявив про понад 150 обшуків
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги

Новини

Москва заявляє про український удар по РФ з території Латвії
Сьогодні, 12:08
Вільнюс створить мінні поля на кордоні з Росією – Міноборони Литви
Сьогодні, 08:20
Euroclear відмовився розморожувати активи Центробанку РФ попри рішення московського суду
Сьогодні, 07:59
В Україні дощі, град: погода на 19 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Експерт-будівельник оцінив надійність підземних паркінгів у новобудовах під час атак РФ
Вчора, 17:17
Кремль оголосив «Євробачення» сатанізмом (відео)
Вчора, 15:08

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
19 травня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua