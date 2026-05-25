РФ атакувала відділення «Нової пошти» на Донеччині: посилки опинилися під завалами

Наразі приблизно 20% посилок залишаються під завалами

Сьогодні, 25 травня, близько 5:30 ранку внаслідок влучання КАБ було пошкоджено відділення «Нової пошти» №11 у Краматорську. Співробітники не постраждали. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

«На місці влучання працюють ДСНС та поліція. Оцінка наслідків руйнувань триває. Детальна інформація щодо стану вантажу буде встановлена після повної ліквідації наслідків пожежі», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що компанія вже перебудувала логістичні маршрути, щоб клієнти отримали свої посилки без затримок. Наразі приблизно 20% посилок залишаються під завалами.

«Ми обов'язково компенсуємо клієнтам втрату відправлень, які постраждали від пожежі. Найближчим часом ми зв’яжемося з кожним та повідомимо деталі відшкодування. Всю актуальну інформацію щодо відправлень клієнти можуть відстежувати в мобільному застосунку та на сайті «Нової пошти», – додається у заяві.

Нагадаємо, увечері 24 травня російські війська скинули авіабомбу на житловий квартал Дружківки на Донеччині. ФАБ-250 з модулем планування УМПК влучила у багатоквартирний будинок: загинула 70-річна жінка, ще п'ятеро людей отримали поранення.