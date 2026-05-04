Інцидент із ТЦК на Оболоні: поліція відреагувала на чутки про застосування вогнепальної зброї

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Патрульні затримали обох чоловіків із застосуванням кайданок
фото з відкритих джерел, ілюстративне

Патрульні поліцейські не застосовували вогнепальну зброю під час затримання двох чоловіків в Оболонському районі Києва. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на патрульну поліцію Києва.

Повідомляється, що під час спільного патрулювання з військовослужбовцями ТЦК в Оболонському районі патрульні помітили двох чоловіків, які поводилися підозріло і намагалися уникнути спілкування.

Правоохоронці повідомили, що  зупинили громадян для перевірки. один із них порушив законодавство про військову службу. Чоловік спробував втекти з місця події, а його знайомий чинив активний опір – намагався завдати тілесних ушкоджень поліцейським і військовослужбовцям.

Патрульні затримали обох чоловіків із застосуванням кайданок, відповідно до ст. 45 Закону України «Про Національну поліцію».

Повідомляється, що під час затримання на місці зібралася група людей, які почали агресивно поводитися: завдавали ударів і шарпали за формений одяг військових та поліцейських.

У цьому зв’язку поліцейські привели табельну вогнепальну зброю у бойову готовність та попередили присутніх про можливість її застосування відповідно до ст. 46 Закону України П«ро Національну поліцію». Після попередження правопорушники розійшлися, вогнепальна зброя не застосовувалася.

Повідомляється, що затриманих доставили до Оболонського районного ТЦК, де на них склали відповідні адміністративні матеріали.

Нагадаємо, у Рівненській області правоохоронці затримали чоловіка, який відкрив вогонь по працівниках територіального центру комплектування та поліцейському. Подія сталася 29 квітня 2026 року близько 17:00 в одному з населених пунктів Дубенського району Рівненської області. Чоловік пересувався на велосипеді, він зупинився неподалік службового автомобіля, у якому перебували військовослужбовці ТЦК та правоохоронець, дістав із сумки предмет, схожий на автоматичну зброю, та здійснив кілька черг пострілів у напрямку авто.

До слова, народний депутат Олександр Федієнко ініціював перевірку ТЦК та СП. За його словами, комісія проаналізувала умови перебування громадян у низці ТЦК на Київщині. За результатами перевірки в усіх оглянутих ТЦК (Буча, Вишгород, Бориспіль, Фастів, Обухів, Бровари) організовано місця для проживання: забезпечено ліжка, харчування, воду, санітарні умови, прибирання, провітрювання та медичний супровід, а загальний стан умов комісія оцінила як нормальний або задовільний.

Нетверезий водій без прав протаранив світлофор на бульварі Лесі Українки у Києві (відео)
Інцидент із ТЦК на Оболоні: поліція відреагувала на чутки про застосування вогнепальної зброї
Розкрадання на будівництві модульного житла в Мощуні: підряднику оголошено нову підозру
У Святошинському районі до 8 травня триватиме обробка проти кліщів: перелік локацій
У п'яти районах столиці демонтовано кіоски та інші незаконні об’єкти: де найбільше
Продовольчі ярмарки у столиці 5-10 травня: повний перелік локацій
