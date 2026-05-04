Інцидент із ТЦК на Оболоні: поліція відреагувала на чутки про застосування вогнепальної зброї

Патрульні поліцейські не застосовували вогнепальну зброю під час затримання двох чоловіків в Оболонському районі Києва. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на патрульну поліцію Києва.

Повідомляється, що під час спільного патрулювання з військовослужбовцями ТЦК в Оболонському районі патрульні помітили двох чоловіків, які поводилися підозріло і намагалися уникнути спілкування.

Правоохоронці повідомили, що зупинили громадян для перевірки. один із них порушив законодавство про військову службу. Чоловік спробував втекти з місця події, а його знайомий чинив активний опір – намагався завдати тілесних ушкоджень поліцейським і військовослужбовцям.

Патрульні затримали обох чоловіків із застосуванням кайданок, відповідно до ст. 45 Закону України «Про Національну поліцію».

Повідомляється, що під час затримання на місці зібралася група людей, які почали агресивно поводитися: завдавали ударів і шарпали за формений одяг військових та поліцейських.

У цьому зв’язку поліцейські привели табельну вогнепальну зброю у бойову готовність та попередили присутніх про можливість її застосування відповідно до ст. 46 Закону України П«ро Національну поліцію». Після попередження правопорушники розійшлися, вогнепальна зброя не застосовувалася.

Повідомляється, що затриманих доставили до Оболонського районного ТЦК, де на них склали відповідні адміністративні матеріали.

