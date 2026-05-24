У Тернополі чоловік застрелився у приміщенні ТЦК

glavcom.ua
Під час перебування в будівлі установи чоловік відлучився до ванної кімнати
фото з відкритих джерел/ілюстративне
Правоохоронці з'ясовують обставини трагедії

У Тернополі правоохоронні органи розслідують обставини смерті військовозобов’язаного на території міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Чоловік вчинив самогубство за допомогою вогнепальної зброї під час перебування в установі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Тернопільський обласний ТЦК та СП.

За даними відомства, трагічний інцидент стався напередодні, увечері 23 травня 2026 року. Близько 19:00 громадянина запросили до приміщення міського центру комплектування для проведення стандартної процедури – уточнення військово-облікових даних.

Під час перебування в будівлі установи чоловік відлучився до ванної кімнати. Опинившись усередині, він зачинився на замок із внутрішнього боку, після чого здійснив постріл із вогнепальної зброї. Отримане вогнепальне поранення виявилося критичним і несумісним із життям.

Почувши звук пострілу, військовослужбовці ТЦК та СП зламали двері та виявили пораненого. На місце події негайно викликали бригаду екстреної медичної допомоги та наряди поліції.

«До прибуття медиків військовослужбовці намагалися надати необхідну першу допомогу. Попри вжиті заходи, врятувати чоловіка не вдалося», – зазначили в обласному центрі комплектування.

Наразі на місці трагедії працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти та представники військової прокуратури. Тривають невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин інциденту, зокрема походження зброї, яка була у військовозобов'язаного, та мотивів його вчинку.

Нагадаємо, у Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) пояснили, чому застосовують тактику вилучення мобільних телефонів у громадян під час проходження військово-лікарської комісії. 

Теги: ТЦК смерть Тернопіль

