У Деснянському районі столиці чоловік влаштував стрілянину

Наталія Порощук
Місцевий мешканець під час конфлікту із знайомими здійснив два постріли
фото: Нацполіція
Правоохоронці затримали чоловіка, який влаштував стрілянину в Деснянському районі Києва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Києва.

За попередньою інформацією, місцевий мешканець під час конфлікту із знайомими здійснив два постріли, після чого зачинився в квартирі. Потерпілих внаслідок події немає.

Поліцейські затримали порушника. Тривають слідчі дії. Розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство.

Раніше у Києві поліцейські оголосили про підозру 43-річній жінці, яка влаштувала стрілянину у дворі житлового будинку у Святошинському районі. Зловмисниця кілька разів вистрілила в 27-річного чоловіка після того, як він зробив компанії зауваження через галас.

Як повідомлялося, у Шевченківському районі столиці правоохоронці затримали чоловіка, який погрожував підірвати багатоквартирний будинок та вчинити самогубство. Зловмисником виявився військовослужбовець, який самовільно залишив частину (СЗЧ). 

Зокрема, у Києві патрульні затримали чоловіка, який під час бійки відкрив вогонь в Оболонському районі. Після пострілу підозрюваний разом із супутниками втік на автомобілі Peugeot, однак поліцейські виявили транспортний засіб у Дніпровському районі столиці та затримали ймовірного стрільця. 

Теги: Національна поліція України Київ стрілянина

У Деснянському районі столиці чоловік влаштував стрілянину
