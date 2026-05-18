У Деснянському районі столиці чоловік влаштував стрілянину

Місцевий мешканець під час конфлікту із знайомими здійснив два постріли

Правоохоронці затримали чоловіка, який влаштував стрілянину в Деснянському районі Києва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Києва.

За попередньою інформацією, місцевий мешканець під час конфлікту із знайомими здійснив два постріли, після чого зачинився в квартирі. Потерпілих внаслідок події немає.

Поліцейські затримали порушника. Тривають слідчі дії. Розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство.

