Нобелівську премію з хімії отримали вчені «за розробку асиметричного органокаталізу»

Цьогоріч премію з хімії отримали Бенджамін Лист і Девід В. Макміллан

Нобелівський тиждень триває з 4 до 11 жовтня

Стали відомі імена лауреатів Нобелівської премії 2021 року з хімії. Їх оголосив Нобелівський комітет з хімії Королівської академії наук.

Отже, цьогоріч премію з хімії отримали Бенджамін Лист і Девід В. Макміллан.

Вони отримали премію за розвиток асиметричного органокаталіза.

BREAKING NEWS:

The 2021 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to Benjamin List and David W.C. MacMillan “for the development of asymmetric organocatalysis.” pic.twitter.com/SzTJ2Chtge — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2021

«Лауреати Нобелівської премії з хімії 2021 року Бенджамін Ліст та Девід Макміллан розробили новий та винахідливий інструмент для побудови молекул: органокаталіз. Його застосування включає дослідження нових фармацевтичних препаратів, а також допомогло зробити хімію екологічнішою», – пояснює комітет Нобелівської премії у Twitter.

Дослідники довгий час вважали, що існує лише два види каталізаторів: метали та ферменти.

Незалежно один від одного, лауреати премії розробили третій тип – асиметричний органокаталіз, який спирається на невеликі органічні молекули.

Нобелівський тиждень триває з 4 до 11 жовтня.

Нобелівські премії через тривалу пандемію коронавірусу у 2021 році вручаються у країнах, де перебувають лауреати, а не на церемонії у Стокгольмі, повідомив Фонд Нобеля. При цьому Норвезький нобелівський комітет наголосив, що лауреат Нобелівської премії миру, ім'я якого оголошують в Осло, зможе приїхати до столиці Норвегії у грудні.

У 2020 році Нобелівську премію з хімії отримали мікробіолог Еммануель Шарпантьє та біохімік Дженніфер Дудна за «розробку методу редагування генома».

У 2011 році Шарпантьє виявила раніше невідому молекулу транс-активуючу РНК CRISPR / Cas, яка обеззброює віруси, розщеплюючи їх ДНК. Після цього вона почала співпрацю з Дудною – разом вони довели, що технологія генетичних ножиць дозволяє керувати ДНК вірусів і «розрізати» будь-яку молекулу ДНК в певному місці.

Ця технологія сьогодні відома як CRISPR / Cas9, і за допомогою неї вчені вже змогли вивести рослинні культури, стійкі до цвілі, шкідників і посухи. На даному етапі вчені-медики проводять клінічні дослідження нових методів лікування раку, ВІЛ та інших захворювань, в тому числі за допомогою CRISPR / Cas9.

До того ж у 2020 році розмір нобелівських премій було збільшено на 1 млн крон, і тепер становить 10 млн шведських крон (майже $1 млн) за кожну премію.

Нагадаємо, вчора в Стокгольмі назвали лауреатів Нобелівської премії 2021 року з фізики.