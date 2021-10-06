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    Нобелівську премію з хімії отримали вчені «за розробку асиметричного органокаталізу»

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    Цьогоріч премію з хімії отримали Бенджамін Лист і Девід В. Макміллан - Нобелівську премію з хімії отримали вчені «за розробку асиметричного органокаталізу»
    Цьогоріч премію з хімії отримали Бенджамін Лист і Девід В. Макміллан
    фото: The Nobel Prize

    Нобелівський тиждень триває з 4 до 11 жовтня

    Стали відомі імена лауреатів Нобелівської премії 2021 року з хімії. Їх оголосив Нобелівський комітет з хімії Королівської академії наук.

    Отже, цьогоріч премію з хімії отримали Бенджамін Лист і Девід В. Макміллан.

    Вони отримали премію за розвиток асиметричного органокаталіза.

    «Лауреати Нобелівської премії з хімії 2021 року Бенджамін Ліст та Девід Макміллан розробили новий та винахідливий інструмент для побудови молекул: органокаталіз. Його застосування включає дослідження нових фармацевтичних препаратів, а також допомогло зробити хімію екологічнішою», – пояснює комітет Нобелівської премії у Twitter.

    Дослідники довгий час вважали, що існує лише два види каталізаторів: метали та ферменти.

    Незалежно один від одного, лауреати премії розробили третій тип – асиметричний органокаталіз, який спирається на невеликі органічні молекули.

    Нобелівський тиждень триває з 4 до 11 жовтня.

    Нобелівські премії через тривалу пандемію коронавірусу у 2021 році вручаються у країнах, де перебувають лауреати, а не на церемонії у Стокгольмі, повідомив Фонд Нобеля. При цьому Норвезький нобелівський комітет наголосив, що лауреат Нобелівської премії миру, ім'я якого оголошують в Осло, зможе приїхати до столиці Норвегії у грудні.

    У 2020 році Нобелівську премію з хімії отримали мікробіолог Еммануель Шарпантьє та біохімік Дженніфер Дудна за «розробку методу редагування генома».

    У 2011 році Шарпантьє виявила раніше невідому молекулу транс-активуючу РНК CRISPR / Cas, яка обеззброює віруси, розщеплюючи їх ДНК. Після цього вона почала співпрацю з Дудною – разом вони довели, що технологія генетичних ножиць дозволяє керувати ДНК вірусів і «розрізати» будь-яку молекулу ДНК в певному місці.

    Ця технологія сьогодні відома як CRISPR / Cas9, і за допомогою неї вчені вже змогли вивести рослинні культури, стійкі до цвілі, шкідників і посухи. На даному етапі вчені-медики проводять клінічні дослідження нових методів лікування раку, ВІЛ та інших захворювань, в тому числі за допомогою CRISPR / Cas9.

    До того ж у 2020 році розмір нобелівських премій було збільшено на 1 млн крон, і тепер становить 10 млн шведських крон (майже $1 млн) за кожну премію.

    Нагадаємо, вчора в Стокгольмі назвали лауреатів Нобелівської премії 2021 року з фізики.

    Теги: Швеція Нобелівська премія наука ДНК Девід Макміллан
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    Нобелівську премію з хімії отримали вчені «за розробку асиметричного органокаталізу»