Нобелівську премію з хімії отримали вчені «за розробку асиметричного органокаталізу»

Стали відомі імена лауреатів Нобелівської премії 2021 року з хімії. Їх оголосив Нобелівський комітет з хімії Королівської академії наук.

Отже, цьогоріч премію з хімії отримали Бенджамін Лист і Девід В. Макміллан.

Вони отримали премію за розвиток асиметричного органокаталіза.

BREAKING NEWS:

The 2021 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to Benjamin List and David W.C. MacMillan “for the development of asymmetric organocatalysis.” pic.twitter.com/SzTJ2Chtge