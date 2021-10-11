Оголошено лауреатів Нобелівської премії з економіки

Нобелівську премію з економіки вручили за внесок у вивчення економіки праці та аналіз причинно-наслідкових зв'язків

Лауреатами премії Шведського центрального банку з економічних наук на честь Альфреда Нобеля 2021 року стали Девід Кард, Джошуа Ангріст і Гвідо Імбенс. Про це повідомляється на сайті премії.

«Премія Шведського центрального банку з економічних наук на честь Альфреда Нобеля за економічні науки 2021 року була присуджена Девіду Карту, а інша – спільно Джошуа Д. Ангрісту та Гвідо В. Імбенсу», – йдеться у повідомленні.

Так першу половину премії отримає Девід Кард «за його емпіричний внесок в економіку праці». Натомість другу половину розділять Джошуа Ангріст та Гуідо Імбенс – «за методологічний внесок в аналіз причинно-наслідкових зв'язків».

Девід Кард – економіст з питань праці та професор економіки Каліфорнійського університету в Берклі.

Він став відомим ще у 1980-х роках завдяки дослідженню про те, що підвищення мінімальної заробітної плати в Нью-Джерсі не призвело до скорочення кількості фастфудів штату.

Він також зробив свій внесок у дослідження імміграції, освіти, роботи, навчання та нерівності. Зокрема, Кард довів, що вплив нових іммігрантів на економіку країни є мінімальним та майже не впливає на рівень зарплати.

Нагадаємо, Нобелівську премію миру отримали журналісти з Росії та Філіппін.

Раніше оголосили лауреатів Нобелівської премії 2021 року з хімії.

Також у Стокгольмі назвали лауреатів Нобелівської премії 2021 року з фізики.

Лауреата Нобелівської премії з літератури оголосили 7 жовтня. Її отримав танзанійський письменник Абдулразак Ґурна «за його безкомпромісне і співчутливе осмислення наслідків колоніалізму і долі біженців у прірві між культурами і континентами».

Нобелівський тиждень триває з 4 до 11 жовтня.

Нобелівські премії через тривалу пандемію коронавірусу у 2021 році вручаються у країнах, де перебувають лауреати, а не на церемонії у Стокгольмі, повідомив Фонд Нобеля. При цьому Норвезький нобелівський комітет наголосив, що лауреат Нобелівської премії миру, ім'я якого оголошують в Осло, зможе приїхати до столиці Норвегії у грудні.