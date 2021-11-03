Аварія у Харкові: 16-річний водій Infiniti відмовився здати аналіз крові

Адвокат потерпілих зазначив, що слідство вже зібрало достатньо доказів, що за кермом був саме Харківський

Аналіз крові показує наявність чи відсутність в організмі деяких речовин

Імовірний винуватець смертельної ДТП у Харкові Микола Харківський відмовився здавати кров на аналіз. Цей аналіз дозволив би відкинути наявність в організмі речовин, які впливають на кваліфікацію злочину. Про це повідомив адвокат потерпілих Ігор Черняк на сторінці у Facebook.

«Після ДТП Микола Харківський відмовився від добровільної здачі крові на аналіз. Безумовно, це – його право за законом. Але сторона слідства має право звернутися до суду для примусового відбору біологічних зразків. І поки це право – не реалізовано!» – написав він.

Черняк додав, що аналіз сечі, який здав Харківський, не показує, на відміну від аналізу крові, наявність чи відсутність в організмі деяких речовин.

«Проведений аналіз сечі виключає багато, але далеко не все!» – наголосив він.

Черняк також зазначив, що слідство вже зібрало достатньо доказів, що за кермом був саме Харківський. Також у справі було призначено низку експертиз, а зараз поліція встановлює всіх свідків ДТП.

До слова, адвокатка Інна Данилова, яку батьки «мажора на Infiniti» Миколи Харківського найняли для його захисту у суді після резонансного ДТП, виявилася прибічницею «руського миру», фанаткою ексмера Харкова Геннадія Кернеса та ще й критиком вакцинації.

Як стало відомо, представник прокурора на судовому засіданні заявив, що 16-річний водій Infiniti Микола Харківський, після злочину одразу написав заяву про нібито викрадення автомобіля.

Зазначимо, 16-річний імовірний винуватець смертельної ДТП у Харкові відмовляється співпрацювати зі слідством.

Як відомо, за кермом автомобіля, що потрапив у смертельне ДТП у Харкові, був 16-річний підліток. Раніше він потрапляв у поле зору поліції.

Згодом поліція затримала водія, якого підозрюють у смертельній ДТП у Харкові.

Також донька загиблого 58-річного водія Chevrolet у моторошній ДТП у Харкові – Анастасія Носова – звернулася до небайдужих людей із проханням допомогти знайти хорошого адвоката та свідків.

28 жовтня на проспекті Гагаріна у Харкові знову сталась смертельна аварія з Infiniti: загинула жінка.