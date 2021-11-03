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    Аварія у Харкові: 16-річний водій Infiniti відмовився здати аналіз крові

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    Адвокат потерпілих зазначив, що слідство вже зібрало достатньо доказів, що за кермом був саме Харківський - Аварія у Харкові: 16-річний водій Infiniti відмовився здати аналіз крові
    Адвокат потерпілих зазначив, що слідство вже зібрало достатньо доказів, що за кермом був саме Харківський
    фото: Суспільне

    Аналіз крові показує наявність чи відсутність в організмі деяких речовин

    Імовірний винуватець смертельної ДТП у Харкові Микола Харківський відмовився здавати кров на аналіз. Цей аналіз дозволив би відкинути наявність в організмі речовин, які впливають на кваліфікацію злочину. Про це повідомив адвокат потерпілих Ігор Черняк на сторінці у Facebook.

    «Після ДТП Микола Харківський відмовився від добровільної здачі крові на аналіз. Безумовно, це – його право за законом. Але сторона слідства має право звернутися до суду для примусового відбору біологічних зразків. І поки це право – не реалізовано!» – написав він.

    Черняк додав, що аналіз сечі, який здав Харківський, не показує, на відміну від аналізу крові, наявність чи відсутність в організмі деяких речовин.

    «Проведений аналіз сечі виключає багато, але далеко не все!» – наголосив він.

    Черняк також зазначив, що слідство вже зібрало достатньо доказів, що за кермом був саме Харківський. Також у справі було призначено низку експертиз, а зараз поліція встановлює всіх свідків ДТП.

    Нагадаємо, сьогодні 16-річного підозрюваного у смертельній ДТП у Харкові Миколу Харківського суд взяв під варту без права на заставу.

    До слова, адвокатка Інна Данилова, яку батьки «мажора на Infiniti» Миколи Харківського найняли для його захисту у суді після резонансного ДТП, виявилася прибічницею «руського миру», фанаткою ексмера Харкова Геннадія Кернеса та ще й критиком вакцинації.

    Як стало відомо, представник прокурора на судовому засіданні заявив, що 16-річний водій Infiniti Микола Харківський, після злочину одразу написав заяву про нібито викрадення автомобіля.

    Зазначимо, 16-річний імовірний винуватець смертельної ДТП у Харкові відмовляється співпрацювати зі слідством.

    Як відомо, за кермом автомобіля, що потрапив у смертельне ДТП у Харкові, був 16-річний підліток. Раніше він потрапляв у поле зору поліції.

    Згодом поліція затримала водія, якого підозрюють у смертельній ДТП у Харкові.

    Також донька загиблого 58-річного водія Chevrolet у моторошній ДТП у Харкові – Анастасія Носова – звернулася до небайдужих людей із проханням допомогти знайти хорошого адвоката та свідків.

    28 жовтня на проспекті Гагаріна у Харкові знову сталась смертельна аварія з Infiniti: загинула жінка.

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    Теги: Харків ДТП суд водій викрадення аварія поліція
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    Аварія у Харкові: 16-річний водій Infiniti відмовився здати аналіз крові