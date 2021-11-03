У Польщі затримали українця, який перевозив у Porsche Cayenne 11 нелегалів з Іраку

Суд арештував українця на два місяці

Українця затримали та заарештували, а машину поставили на штрафмайданчик

Польська поліція затримала громадянина України, який перевозив в автомобілі Porsche Cayenne 11 громадян Іраку. Про це пише Polsat News.

Інцидент трапився у місті Більськ-Підляський у Підляському воєводстві, що за 30 км від кордону із Білоруссю. Поліція зупинила автомобіль Porsche Cayenne із державним номерним знаком Великопольського воєводства.

«За кермом був 24-річний громадянин України. Виявилося, що в Porsche він перевозив 11 громадян Іраку, які нелегально перебували в Польщі», – зазначила представниця пресслужби поліції Підляського воєводства Елжбета Заборовська.

Українця затримали та заарештували, а машину поставили на штрафмайданчик стоянку. За словами правоохоронців, чоловік не мав водійських прав. У поліції повідомляють, що українець розповів, що позичив автомобіль у друга.

Суд арештував українця на два місяці. Йому висунули звинувачення в організації нелегального перетину кордону. Він також відповідатиме за несанкціоноване керування автомобілем і перевезення п'яти пасажирів понад дозволену кількість місць.

Нагадаємо, у серпні польські прикордонники за три дні затримали понад 300 нелегалів.

Раніше у Польщі поблизу кордону з Білоруссю затримали громадянина України, який перевозив у вантажному мікроавтобусі 27 громадян Іраку.

До слова, парламент Польщі у четвер, 14 жовтня, проголосував за легалізацію вигнання мігрантів на кордоні. Після прийняття поправки до закону парламент також схвалив будівництво прикордонної споруди вартістю €353 млн, яка повинна бути обладнана датчиками руху.