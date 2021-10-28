Смертельна аварія в Харкові: стало відомо, як поводився на допиті 16-річний водій

Винуватець ДТП відмовчується і нічого не розказує

У підлітка взято біологічні зразки, також було призначено експертизу для визначення його стану в момент скоєння злочину

16-річний винуватець смертельної ДТП у Харкові відмовляється співпрацювати зі слідством. Про це 27 жовтня в ефірі телеканалу «Дом» повідомив заступник начальника поліції Харківської області Сергій Чиж.

«Затриманого поміщено в ізолятор тимчасового тримання, йому слідчими та прокурором вручено підозру. Він нічого на допиті не говорить, посилаючись на ст. 63 Конституції України. Це його законне право. Але слідство розцінює це як небажання співпрацювати. Можливо, це така лінія захисту від його адвокатів. Але я хочу сказати, що доказів достатньо», – сказав Чиж.

За його словами, у підлітка взято біологічні зразки, також призначено експертизу для визначення його стану в момент скоєння злочину.

Відомо, що хлопець неодноразово потрапляв у поле зору поліції. Так, у 2019 році на той момент 14-річний підліток вистрілив з травматичного пістолета у жінку в супермаркеті.

«Кримінальне провадження за цим фактом слідчим розслідувано та направлено до суду. І є судовий вирок – два роки позбавлення волі, але у порядку ст. 75 Кримінального кодексу України зі звільненням від покарання на один рік. Наслідком у справі також буде враховано попередній факт, долучений до справи та використаний у доказах», – зазначив Чиж.

Заступник начальника поліції Харківської області впевнений, що сьогодні потрібно посилити покарання за подібні злочини на дорозі.

«Попри те, що вони розглядаються як скоєні з необережності, але все-таки за кожним злочином є жертви невинних людей. Тому потрібно однозначно посилити. Це моя думка як громадянина України», – наголосив Чиж.

Нагадаємо, 26 жовтня увечері в Харкові на вулиці Одеській трапилась масштабна аварія.

За кермом автомобіля, що потрапив у смертельне ДТП у Харкові, був 16-річний підліток. Раніше він потрапляв у поле зору поліції.

Згодом поліція затримала 16-річного водія, який скоїв смертельну ДТП у Харкові.

Також донька загиблого 58-річного водія Chevrolet у моторошній ДТП у Харкові – Анастасія Носова – звернулася до небайдужих людей із проханням допомогти знайти хорошого адвоката та свідків.

Як стало відомо, 16-річний мажор може уникнути покарання через амністію.

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