Смертельна ДТП на Харківщині: після зіткнення одну з автівок кинуло на пішохода

Від отриманих травм пішохід загинув на місці

На Харківщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув пішохід. Подія сталася сьогодні близько 5 години ранку у Харківському районі, інформує поліція Харківщини. За її даними, до чергової частини Липецького відділення поліції надійшло повідомлення про те, що на трасі Харків-Чугуїв біля селища Рогань сталося зіткнення двох автомобілів.



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Від отриманих травм пішохід загинув на місці

На Харківщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув пішохід. Подія сталася сьогодні близько 5 години ранку у Харківському районі, інформує поліція Харківщини.

За її даними, до чергової частини Липецького відділення поліції надійшло повідомлення про те, що на трасі Харків-Чугуїв біля селища Рогань сталося зіткнення двох автомобілів.

Працівники поліції встановили, що транспортний засіб Daewoо під керуванням 48-річного харків’янина зіткнувся з автомобілем ВАЗ. У результаті дорожньо-транспортної пригоди водій автомобіля ВАЗ наїхав на 26-річного жителя селища Докучаєвське. Від отриманих травм хлопець загинув на місці.

На даний час факт події зареєстрований у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень. Вирішується питання щодо внесення інформації до єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Поліцейські з’ясовують усі обставини події.