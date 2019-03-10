Сьогодні майже на всій території України очікується дощ



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У столиці сьогодні вдень 8-10 градусів тепла, невеликий дощ

У неділю, 10 березня, в Україні синоптики прогнозують дощ. У деяких регіонах країни температура повітря вдень підвищиться до +16.

Про це йдеться у прогнозі «Укргідрометцентру».

Зазначається, що сьогодні синоптики прогнозують дощі у всіх регіонах України, крім АР Крим, Миколаївської та Одеської областей.

На півночі України у неділю синоптики прогнозують 7...9 градусів тепла, а вночі 3...5 градусів. У західних областях вдень очікується 7...13 градусів тепла, а вночі 3...5. На сході вдень 9...12 градусів тепла, а вночі 2...5. На півдні України в цей день синоптики прогнозують 14...16 градусів тепла, а вночі 4...7. У центральних областях вдень очікується 9...11 градусів тепла, а вночі 3...5.

У Києві сьогодні синоптики прогнозують дощ. Температура повітря підвищиться до 8...10 градусів тепла, а вночі опуститься до 4...6 градусів.

Напередодні синоптик попередила, що в Україні очікується різка зміна погоди.