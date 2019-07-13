Сьогодні майже на всій території України синоптики прогнозують дощі



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У Києві сьогодні утримається мінлива хмарність, вдень невеликий короткочасний дощ

В Україні в суботу, 13 липня, синоптики пронозують короткочасні дощі з грозами, температура вночі 9-14°, вдень 19-24° тепла.

Про це йдеться у пронозі Укргідрометцентру.

«13 липня мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень в Україні, крім південної частини, місцями короткочасні дощі, грози. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с», - зазначається у повідомленні.

За інформацію синоптиків, температура вночі становитиме 9-14°, на узбережжі морів до 17°, вдень 19-24°, на півдні країни до 27°.

У Києві сьогодні утримається мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий короткочасний дощ. Температура вночі 12-14°, вдень 21-23°.

Раніше повідомлялося, що в Україні на вихідних очікується потепління до +26 і часом з дощами.