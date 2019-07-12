В Україні на вихідних очікується потепління до +26 і часом з дощами



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Синоптик написала, що суттєве потепління прийде до нас з 19-го липня

У Києві температура повітря вдень максимально підніметься до +25 градусів, дощі очікуються і в суботу, і в неділю

Вихідні в Україні будуть всякими: сонця - багато, дощів - багато, хмар - багато, тепла - достатньо, навіть до спеки, написала синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

«13 липня в Україні очікуються дощі, місцями з грозами у західних областях, на Півночі та подекуди на Сході. У центральних областях та на Півдні переважатиме суха сонячна погода.

Температура повітря буде комфортною, вдень +20+26 градусів, на Півдні +24+28 градусів.

Вночі, звичайно, холодніше, +12+16 градусів, в Карпатах +8+13 градусів», - прогнозує синоптик.

За словами Діденко, 14 липня дощі з окремими грозами пройдуть на Заході та Півночі, на решті території - без істотних опадів.

«Температура повітря буде якоюсь нервовою: на Заході похолодає до +17+23 градусів, на Півдні та Сході підтягнеться лайтспека, +25+29 градусів, на Півночі та в Центрі буде комфортно, +22+26 градусів», - зазначає метеоролог.

У Києві Діденко прогнозує в суботу та неділю локальні дощі і навіть місцями з грозою.

«Температура повітря у Києві 13 липня вдень +21+24 градуси, 14 липня +23+25 градусів. Вночі передбачається в межах +10+14 градусів, холоднувато», - пише Діденко.

Синоптик написала, що суттєве потепління прийде в Україну з 19-го липня.

«Усіх з Петром й Павлом, не забувайте про зміст та тримайте форму», - побажала Діденко.