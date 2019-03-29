Заарештованих кримських татар окупанти могли вивезти до Росії



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Російські силовики не коментують інформацію адвокатів затриманих Фото: Facebook Кримська солідарність

Передач для арештованих напередодні активістів не приймають

Заарештованих напередодні 23 кримських татар за підозрою в участі у забороненій у Росії релігійній організації «Хізб ут-Тахрір» не можуть знайти в СІЗО та ізоляторі тимчасового утримання Сімферополя. Захист припускає, що їх могли вивезти з Криму до Росії.

Про це Крим.Реалії повідомив адвокат Едем Семедляєв.

«Відвідав сьогодні ІТУ. Там кажуть, що їх немає. У СІЗО кажуть, що їх вивезли на слідчі заходи, хоча жоден адвокат не в курсі. Ні в СІЗО, ні в ІТУ «передачки» не приймають. Оскільки спецоперацією із затримання керував перший заступник начальника Слідчого управління ФСБ Росії, генерал-лейтенант Василь Петухов, припускаємо, що їх могли вивезти до Москви або в Ростов», – сказав Семедляєв.

Російські силовики не коментують інформацію адвокатів затриманих.

Крім того, досі невідоме місцеперебування 24-го підозрюваного Едема Яячикова.

«Його машина ніби знайшлася, а про нього самого немає жодної інформації. Глухо. Будь-який варіант подій не виключаю», – сказав адвокат.

28 березня дружина Яячикова Сусанна подала в поліцію заяву про викрадення чоловіка.

Як відомо, в окупованому Криму заарештували всіх 23 затриманих кримськотатарських активістів.

Нагадаємо, в окупованому Криму співробітники ФСБ, МВС Росії і Росгвардії уранці 27 березня проводили обшуки у щонайменше 25 будинках кримських татар у рамках кримінальних справ проти жителів Криму, підозрюваних в участі в діяльності забороненої в РФ організації «Хізб ут-Тахрір».

Обшуки проходили у селі Строганівка Сімферопольського району, в мікрорайоні Кам'янка Сімферополя, селі Володимирівка Білогірського району Криму.

Більшість громадських активістів, будинки яких у Сімферополі обшукували російські силовики, відвідували українських політв'язнів Крем.

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв’язку із масовими незаконними обшуками помешкань та затриманнями кримських татар.