Сьогодні повітря в Україні прогріється до +31



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У Києві 7 серпня без опадів, температура вдень 27-29°

Лише вночі на Закарпатті, а вдень в західних та місцями в північних областях можливі короткочасні дощі

В Україні у середу, 7 серпня, короткочасні дощі з грозами очікуються лише в західних та місцями північних областях, температура повітря вдень підніметься до +31°.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«7 серпня мінлива хмарність. Вночі на Закарпатті, вдень в західних та місцями в північних областях короткочасні дощі, грози, вдень на заході країни окремі шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с», - йдеться в повідомленні.

Температура вночі становитиме 11-16°, на Лівобережжі місцями 7-9°; вдень 26-31°, у східних областях 22-27°.

У Києві сьогодні без опадів, температура вночі у столиці становитиме 13-15°, вдень 27-29°.

Нагадаємо, у західних областях України оголошено штормове попередження.