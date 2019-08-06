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    Події в Україні

    У західних областях України оголошено штормове попередження

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    <p>Синоптики попередили про перший (жовтий) рівень небезпеки</p> - У західних областях України оголошено штормове попередження

    Синоптики попередили про перший (жовтий) рівень небезпеки

    В Україні очікуються грозові дощі та шквали

    В Україні у ніч на 7 серпня на Закарпатті та вдень у західних областях грозові дощі, шквали 15-20 м/с (перший рівень небезпеки, жовтий). Синоптики оголосили штормове попередження.

    Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    Також 6-7 серпня метеорологи попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки у північних (окрім Житомирської), Хмельницькій, Тернопільській, Вінницькій, Черкаській, Полтавській і Харківській областях.

    Зазначимо, що сьогодні синоптики прогнозували по всій території України хмарну з проясненнями погоду, за винятком заходу - там очікуються дощі.

    Нагадаємо, для України і, зокрема, для Києва цьогорічний липень став рекордно холодним.

    До слова, через негоду в Одеській області 3 серпня загинула одна людина.

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